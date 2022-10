Hrvaški mediji o vstopu v schengen in arbitraži: To je zahrbtni načrt Slovenije

Hrvaška že vsa leta ne priznava odločitve arbitražnega sodišča o določitvi kopenske in morske meje med Slovenijo in Hrvaško. To vprašanje je bilo v zadnjih letih postavljeno na stran, kot kaže pa se bo to kaj kmalu spremenilo. Kot poroča Delo, želi vlada Roberta Goloba ob vstopu Hrvaške v schengensko območje sprejeti enostransko izjavo, da južna soseda z vstopom priznava arbitražno razsodbo. Kabinet predsednika vlade zadeve ne želi komentirati.

Matej Avbelj, strokovnjak za pravo EU s fakultete za državne in evropske študije, takšno potezo slovenske vlade ocenjuje kot brezpredmetno, saj bi bil učinek tovrstne izjave, ki bi ji verjetno sledila hrvaška izjava, ki bi jo preklicevala, na obstoj in veljavnost arbitražne razsodbe nikakršen.

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je opozorila na še eno možnost, in sicer ker slovenska stran ne bo blokirala Hrvaške na poti v schengensko območje, ima možnost, da poleg enostranske izjave glede arbitražne razsodbe začasno suspendira schengen na meji s Hrvaško zaradi okrepljenih migracij, kot to počne Avstrija že sedem let na avstrijsko-slovenski meji. Drugi predsedniški kandidat zadeve ni želel komentirati.

O članstvu Hrvaške v schengenskem območju bodo notranji ministri EU odločali decembra letos. Če bodo vstop podprli, bi se Hrvaška območju pridružila 1. januarja prihodnje leto.

Pričakovati je burne odzive na Hrvaškem

Hrvaški portal Jutarnji list, ki povzema Delov članek, je namero slovenske vlade poimenoval kot zahrbtno.