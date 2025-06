Hrvaška zastava v Kmetiji: so ustvarjalci šova s to potezo kršili slovensko zakonodajo? (FOTO)

Na televizijske zaslone je pred dnevi prišla nova sezona hrvaške Kmetije, ki jo z zanimanjem spremlja tudi veliko slovenskih gledalcev. Ti so hitro opazili zanimivo podrobnost – letošnja sezona je posneta na Dolenjskem, in sicer na isti lokaciji, kjer so lani bivali tekmovalci slovenske različice oddaje.

A že v uvodnih epizodah je marsikomu padla v oči nepričakovana podrobnost: na slovenskem posestvu, kjer poteka snemanje, izstopa velika hrvaška zastava. Pojav tuje državne zastave na ozemlju Slovenije je v javnosti sprožil val vprašanj o morebitni kršitvi zakonodaje.

Na ministrstvu za notranje zadeve nam v odzivu niso izrecno potrdili, da gre za zakonsko kršitev, a so jasno dali vedeti, da takšno izobešanje ne sodi med zakonsko dovoljene izjeme.

Kaj pravi zakon?

Po prvem odstavku 4. člena ZJRM-1 je izobešanje tuje zastave na ozemlju Republike Slovenije dovoljeno le v določenih primerih, kot so:

• uradni ali delovni obiski šefov držav, uradnih delegacij ali predstavnikov tujih državnih organov;

• mednarodna srečanja;

• mednarodne športne ali druge javne prireditve z mednarodno udeležbo;

• pred hoteli in objekti, kjer izobešanje označuje namembnost objekta (npr. diplomatska predstavništva, mednarodne institucije ipd.).

Na posestvu plapola hrvaška zastava. FOTO: Voyo.si

Drugi odstavek istega člena določa, da je izobešanje tuje zastave dopustno le, če s tem ni okrnjen ugled Republike Slovenije ali tuje države, in da mora biti izvedeno na način, kot ga določa tudi predpis o izobešanju slovenske zastave.

Kot je mogoče razbrati iz odgovora ministrstva, zakon izrecno ne predvideva možnosti izobešanja tuje zastave v kontekstu snemanja televizijske oddaje, zlasti če:

• dogodek ni mednarodna javna prireditev,

• ni udeležbe uradnih tujih predstavnikov,

• objekt ni hotel ali objekt, katerega namembnost bi se označevala z izobešeno zastavo.

Z drugimi besedami – snemanje hrvaškega šova na zasebnem posestvu v Sloveniji in izobešanje hrvaške zastave v tem kontekstu ni v skladu z zakonsko določenimi izjemami.

Morali bi preveriti slovensko zakonodajo

Ministrstvo v odgovoru opozarja tudi na 14. člen ZJRM-1, ki predpisuje kazenske sankcije, zlasti denarne globe za posameznike, ki izobesijo tujo zastavo v nasprotju s 4. členom ali izobesijo poškodovano oz. neprimerno zastavo.

Čeprav v odgovoru ni izrecno navedeno, da so ustvarjalci šova dejansko prekršili zakon, iz jezikovne razlage sledi, da bi v tem primeru lahko šlo za kršitev, razen če bi obstajalo posebno dovoljenje ali bi dogodek izpolnjeval pogoje za izjemo.

Iz prakse lahko sklepamo, da morajo tuji producenti ali organizatorji dogodkov, ki vključujejo izobešanje državnih simbolov, predhodno preveriti slovensko zakonodajo in pridobiti ustrezna dovoljenja, če dogodek ne sodi med zakonsko opredeljene izjeme. V nasprotnem primeru se lahko soočijo z globo ali drugimi sankcijami.

Na hrvaški RTL smo zato naslovili vprašanja, ali so pred samim izobešanjem zastave na posestvu za to pridobili ustrezna dovoljenja od slovenskih oblasti, a nam do trenutka objave članka niso posredovali odgovorov.

Hobič: Gre za prepovedano izobešanje

Da je izobešanje tuje zastave v Sloveniji na način, da je ta javno vidna, je prepovedan z zakonom, razen, če gre za točno določeno izjemo, nam je potrdil tudi Anže Hobič, kancler Grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldica Slovenica.

»Pri tem bi želeli poudariti, da je prepoved izobešanja določena zgolj na »javno vidne« zastave tujih držav, kar pomeni, da npr. izobešanje zastave tuje države v zasebnem stanovanju, do katerega javnost nima dostopa oz. se vanj ne vidi iz javne površine, ni prepovedano,« še dodaja Hobič. Ob tem opozarja, da je prepovedano vsakršno izobešanje tuje zastave na način, da je zastava tuje države javno vidna, kar pomeni, da je ali izobešena na javni površini (t.j. na površini do katere imajo vsi dostop) ali pa da se lahko vidi iz takšne površine.

V konkretnem primeru je torej po besedah Hobiča treba ugotoviti, kje je zastava tuje države izobešena in ali je javno vidna glede na zgoraj navedene kriterije. »Ker lokacije izobešanja zastave Hrvaške v konkretnem primeru ne poznamo v podrobnosti, težko komentiramo, ali gre za dovoljeno ali nedovoljeno izobešanje glede na samo lokacijo. Bi pa pripomnili, da so po drugi strani s samim snemanjem in predvajanjem tako izobešene zastave tuje države, slednjo ustvarjalci oddaje napravili za javno vidno, kar pomeni, da gre torej za prepovedano izobešanje.«

»Zastava države ni le kos blaga«

V društvu so poudarili tudi, da je prepoved izobešanja tujih zastav legitimno sredstvo za varovanje simbolne avtoritete in legitimnosti države. »Gre za varovanje simbolnega izraza državne suverenosti, ki ima v političnem prostoru močan pomen. Moramo se zavedati, da zastava države ni le kos blaga, temveč je močan simbol državne suverenosti, identitete in oblasti. Ko je izobešena, predstavlja prisotnost ali priznanje določene politične skupnosti. Če se na ozemlju ene države izobesi zastava druge države, lahko to razumemo kot izziv lastni suverenosti, implicitno priznanje tujega vpliva ali nadzora, ali celo kot izraz lojalnosti do tuje države, kar lahko sproži politične ali družbene napetosti, čemur se s prepovedjo izobešanja takih zastav lahko izognemo,« še odgovarja Hobič.