Hrvaška prebila novi mejnik, jo čaka rdeči seznam?

Hrvaška beleži upočasnjevanje prijav, zato pa je postala Grčija (predvsem otoki) nekakšna varna počitniška oaza. (Mišo Mrvaljević, generalni sekretar ZTAS)

Na Hrvaškem se epidemiološka slika precej naglo slabša. FOTO: A. L.

Razmere na Hrvaškem FOTO: A. L.

Julija je počitnice na Hrvaškem rezerviralo več kot sto tisoč Slovenk in Slovencev. Po ocenah generalnega sekretarja slovenskega združenja turističnih agencij (ZTAS)bi se število ljudi, ki bodo odšli na dopust prek slovenskih agencij na Hrvaško, lahko gibalo od 120.000 do 150.000 (v številko so vključeni tudi tujci). A epidemiološka slika Hrvaške se v teh dneh precej naglo slabša, zato je tudi vprašljivo, koliko teh rezervacij se bo na koncu realiziralo.Pri južni sosedih so v zadnjih 14 dneh zaznali 866 okužb (v zadnjih 24 urah 69). Kazalnik 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev, ki ga za tuje države izračunava slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in na podlagi katerega sodijo o (ne)varnosti držav, je danes prvič presegel vrednost 20 in po novem znaša 21,09 (za Slovenijo ta isti kazalnik znaša 9,43). Pomembno je vedeti, da je meja, do katere je Nijz do nedavnega presojal, ali je država varna, bila postavljena pri 10. Na ravni Evropske unije je vrednost kazalnika za varne države resda nekoliko višja in sicer so države do vrednosti manj od 20, vrgli v isti koš. A tudi to vrednost je Hrvaška presegla in se tako z novo vrednostjo kazalnika seli v razred od 20 pa do manj kot 59,9, v katerem je denimo tudi Srbija, ki je na slovenskem rdečem seznamu držav (to pomeni, da je ob povratku obvezna karantena).Na današnji novinarski konferenci je o poslabšanju epidemiološke slike na Balkanu govoril tudi vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin. Med drugim je poslabšanje povezal z volitvami in dodal, da so na njih nedavno podali tudi na Hrvaškem. V Srbiji so po volitvah imeli konkretno porast okuženih, kako bo na Hrvaškem, pa bo jasno v tednu ali dveh, ko mine inkubacijska doba.Predsednike vladeje v soboto napisal rešitve, ki jih vidi:»Dokler ne bo na voljo učinkovitega zdravila ali/in cepiva zoper #COVID19, ima svet in mi z njim samo dve možnosti ukrepanja: 1. drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meja, omejevanje stikov, depresija...2. obvezna uporaba mobilne aplikacije za gibanje v javnosti.«Sledilna aplikacije že dobiva zakonsko osnovo v enem od predlogov zakona. Zapiranje mej pa tudi ni izključeno, če sodimo po odgovoru vodje svetovalne skupine. Spraševali smo jo, ali je po njenem mnenju smiselno zapiranje južne meje ali morebiti uvajanje karantene za vse povratnike. Beovićeva nam je odgovorila: »Meja s Hrvaško bo danes tema na vladi.«Kakšna odločitev bo sprejeta, pa bomo kmalu videli.