Hrvaška na rumenem seznamu, veljajo nova pravila

Preusmerjanje na mejah

Izjema za turiste

S seznama varnih držav so danes izpadle Hrvaška, Francija in Češka. Večjih omejitev za slovenske državljane to ne pomeni, otežuje pa prihod v Slovenijo državljanom iz omenjenih držav. Po novem bodo oblasti karantenske odločbe izdale že na meji.Slovenci, ki se odpravijo na Hrvaško, se lahko vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem. To lahko storijo s predložitvijo plačila namestitve, turistične takse, dokazilom o lastništvu nepremičnine ali plovila in pa tudi z dokazili o plačilu parkirnine. Bo pa policija imela na meji diskrecijsko pravico, da presodijo, ali so predložena potrdila verodostojna ali skuša nekdo izigrati pravila, in mu v tem primeru odredijo karanteno.Število mejnih prehodov, na katerih lahko slovenski državljani prestopajo slovensko-hrvaško mejo, se ne zmanjšuje. So pa določili skupno pet mejnih prehodov, štiri na meji s Hrvaško (Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane) in enega na meji z Madžarsko (Pince), na katerih lahko tisti, ki pričakujejo, da bodo prejeli karantensko odločbo, vstopijo v Slovenijo.Na teh prehodih bodo prisotne pooblaščene osebe, ki bodo spisale in vročale karantenske odločbe. Če bo nekdo, za katerega velja obvezna karantena, prišel na kakšen drug prehod, ga bodo preusmerili na prehod, namenjen izdajanju karantenskih odločb.Med izjemami za vstop v Slovenijo brez karantene pa so po novem osebe, ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji - če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, kasneje pa so bile z njega črtane. Oseba, ki bo uveljavljala to izjemo, bo morala ob prehodu meje predložiti dokazilo o rezervaciji in negativen izvid testa novi koronavirus, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengna ali v organizaciji oz. pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).Medtem ko so danes s seznama varnih držav izpadle Hrvaška, Francija in Češka, pa sta se nanj uvrstili Belgija in Nizozemska.