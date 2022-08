Hrošč ni avto, je ljubezen (FOTO)

Letališče v Lescah je sredi avgusta že tradicionalno večdnevno zbirališče ljubiteljev zračnohlajenih hroščev: zadnji dve leti je usodo srečanja krojila pandemija, toda goreči zbiratelji, vozniki in, roko na srce, uživači za volanom so letos znova potrdili, da je ljubezen do Volkswagnovih starodobnikov preprosto neusahljiva. In zasvojljiva! Kajti ko imaš enega, si želiš še enega, pa še katerega ...

Popotovanje z njim je vedno prava dogodivščina.

Družijo se vse leto

Hrošč klub Slovenija, največji in najstarejši VW klub v Sloveniji, letos praznuje častitljivo 30-letnico, zato je bilo tokratno druženje v Lescah tudi v znamenju obujanja številnih spominov in nostalgije, v ospredju je bil seveda poudarek na ohranjanju dragocene tehniško-kulturne dediščine, negovanju tradicije starodobnikov in vzajemni podpori članom ter lastnikom vozil.

Železna lady Vlasta Hojan je zadovoljna z mednarodnim gibanjem, v kakršno so prerasla prizadevanja izpred treh desetletij.

Srečanje Let's Bug Together je bilo 29. po vrsti in se ga je udeležilo 165 vozil, ob prijaznejšem vremenu pa bi se jih zanesljivo pripeljalo več kot 200, je prepričana tajnica društva Ana Vidic: »Udeležba je kljub temu dobra, sicer pa se člani ne družimo zgolj tu, ampak se videvamo redno, vsak mesec, na vožnjah, izletih in različnih dogodkih doma in na tujem. Pozimi, ko hrošči po večini počivajo, pa se družimo drugače, na primer na sankanju ... Letos so prišli udeleženci iz 12 držav, prvič tudi iz Makedonije, sicer pa iz preostalih članic nekdanje skupne države, Nemčije, Češke, Slovaške, Avstrije, Madžarske, Poljske ...«

Ob jubileju so postavili tudi muzej, ki nazorno prikazuje zgodovino in začetke kluba.

Mnogi pridejo celo za več dni in se na prizorišču utaborijo, ne nazadnje je program pester in ponuja zabavo več dni. »Nekateri se odpravijo tudi na izlete po Sloveniji in si ustvarijo prave počitnice, med obiskovalci so tudi družine z majhnimi otroki. Dogodek namreč priteguje vse generacije. Zabava nas živa glasba, tudi danes bo tako, pripravljamo še vlečenje vrvi, zvečer bo disco feVWer, ko bodo v disko slogu napravljeni ne le udeleženci, ampak tudi avtomobili! V ospredju bo tudi slovesnost ob 30-letnici kluba, ob kateri smo prvič postavili tudi muzej, opravili smo že srečelov. Vsako leto je drugače, tudi Woodstock smo nekoč priredili!« nam je na sobotnem prizorišču pojasnila Vidičeva, obkrožena z Volkswagnovimi starodobniki.

Prva predsednica kluba se je do odra odpeljala v slogu: v hrošču, kakopak!

Mlade generacije se raje odločajo za nove avtomobile, a vendarle jih veliko okužimo z ljubeznijo do hroščev.

Med njimi je izstopal tudi najstarejši na letošnjem dogodku; kot nam je pojasnil njegov ponosni lastnik Klemen Kovič iz Ljubljane, tudi član kluba, ga je kupil na Švedskem pred dvema letoma: »Tam sem ga našel. Pravzaprav je on našel mene! Objavil sem oglas, da si želim tak avtomobil, in tako se je začela zgodba. Od nekdaj sem sanjaril o hrošču, to je pravi avto za užitek. Imam tudi kombi, T1, in sicer letnik 1960, s tem sem prepotoval že velik del Evrope.«

Železna lady se redno vrača

Nekateri iz četice zaslužnih, da klub uspešno opravlja poslanstvo že tri desetletja (z leve): Ana Vidic, tajnica, Klemen Kovič, član disciplinske komisije, Ivan Lubej, predsednik nadzornega odbora, Iztok Krebs, član nadzornega odbora, Benedikt Žižmond, predsednik, Anton Bolta - Toni, podpredsednik, Marko Bolta, podpredsednik.

S svojim kombijem T1, ki se ponaša z letnico 1962 in je bil najstarejši v svoji kategoriji konec tedna v Lescah, svet raziskuje tudi Franc Grčar - Aco iz Šentjakoba, ki je z lepotcem nerazdružljiv že 12 let. »Peljala sva se tudi v Hannover, kjer je bil izdelan, sicer pa priteguje pozornost povsod, kamor pride, tudi nagrade pobira! Na Grossglocknerju je med kar 350 avtomobili osvojil drugo mesto, bilo je leta 2018. Sicer ga poleg mene sme voziti samo še sin, drugim ne zaupam. Tudi če ga posodim za snemanje kakšnih spotov, moram biti zraven! Sva vendarle isti letnik,« se namuzne Aco in pristavi, da ga na dogodivščinah običajno spremljajo žena, otroci in tudi vnuki.

Prišli so iz 12 držav.

30 let praznujejo.

Hrošč ni le prevozno sredstvo, je življenjski slog, ljubezen, ki traja vse življenje, se strinja Vlasta Hojan, prva predsednica in soustanoviteljica kluba, ki so ji vodenje zaupali daljnega 1992., in čeprav so vajeti zdaj prevzele mlajše generacije, se redno vrača v Lesce in na druga srečanja ter ostaja vpeta v hroščarsko sceno, kjer velja za pravo železno lady: »S partnerjem (Maticem Ramšakom, op. a.), sva še vedno lastnika Volkswagnovega speedsterja. Imava tudi camperja, T3 westfalia, ki je družinski avto in naju spremlja povsod. Letos praznuje 40 let. Zadovoljna sem, da so se naša prizadevanja razvila v gibanje, ki ohranja hroščarske vrednote, za kar so zaslužni številni člani kluba in družine ter vsi, ki si prizadevajo za delovanje klubov in pravice starodobnikov. V teh 30 letih smo se neverjetno povezali in se družimo na številnih srečanjih, piknikih, novoletnih večerjah, mednarodnih dogodkih ...«

Franc Grčar - Aco za svojega T1 redno prejema nagrade in pohvale.

Ljubiteljev hroščev torej ne zmanjkuje, res pa je, da časi z vztrajno rastjo cen niso najbolj rožnati za finančno vzdrževanje takšnih vozil, ki so bila za naše starše in stare starše avtomobili za vsakdanjo rabo, danes pa so razkošje in užitek, še sklene Benedikt Žižmond, zdajšnji predsednik društva: »Kljub temu je zanimanja še vedno zelo veliko. Mlade generacije se sicer raje odločajo za nove avtomobile, a vendarle jih veliko okužimo z ljubeznijo do hroščev, tudi s takšnim srečanjem, kakršno je današnje!«