Eksotičen podvig: poglejte, kako so hribolazili po jadranskih otokih (FOTO)

Planinci Šaleške doline, ki so se jim pridružili nekateri prijatelji iz drugih krajev Slovenije, so se podali na 10. hribolazenje po otočju, hribih in gorovju jadranske obale.

Odpravo Lastovo 22 je spremljal sodelavec Novic Jože. FOTO: Marija Miklavc

Tokrat jih je koordinator aktivnosti, planinski vodnik Marjan Karlovčec - Kara iz Topolšice, zbral in ob sodelovanju turistične agentke Nevenke Švener popeljal na enotedenski eksotični podvig v osrčje dalmatinskega otočja. Poleg udeležencev iz Šaleške doline se je zbralo več kot 90 potnikov. Cilj letošnjega jubilejnega podviga, spoznavati vrhove in planine na otočju Jadrana ter ob obali od Slovenije do Črne gore, je bilo otočje Lastovo.

Robinzonski podvigi

Podvig se je začel z vožnjo do Splita ter trajektom do več kot 700 km oddaljenega neokrnjenega otoka Lastovo. Tamkajšnje, do nekaj nad 400 m visoko zeleno gričevje z nekaj skalnimi rtnjaki, je veliko obetalo že po legi in s poetično posejanimi desetinami otočkov, sestavino kamenin in avtohtone, vedno zelene flore.

Pa tudi pestre zgodovine, saj je bila za pomorščake vedno pomorska baza za priprave na osvajanje Dubrovniške republike. Modrina vode, ki obliva te hrvaške navtične bisere turizma, je slikovitemu vabilu dodajala dodaten čar in motiv za nekoliko predolgo potovanja. Po celonočni vožnji je jutranja morska slika dodatno navdihnila vse potnike dveh avtobusov, ki so si najprej ogledali Split, nato pa zapluli na pet ur vožnje oddaljeni otok Lastovo.

Zmagovito vsak dan na drugem vrhu FOTO: Jože Miklavc

Prvi »zdravilni« napitki, vonj po dalmatinskem cvetju ter olajšanje ob srečanju s kričečimi pozdravi čudovitih galebov v kontrastu sinje modro-zelene morske vode so dajali ritmu dogajanja blagodejni mir.

Da so se prav vsi izletniki ter planinci navdušeno prijavljali na vodene poti med otoki, je bilo v lepem vremenu brez pretiranega valovanja morja pričakovano. Interes pa je bil še večji, ko so po prvem poldnevnem obplutju otočja lahko podoživljali morske zgodbe morjeplovcev iz davnine, Lastovčana, ribiča in turističnega avanturista Ivice.

Svoje zgodbe je pripovedoval med zvoki valovanja morja in zamolklim truščem, starega dizelaša tako prepričljivo, da je večurna plovba minevala prehitro. Oči potnikov so vpijale slikovite plaže, zelene gozdnate podrasti, borovce in številne značilne otočke med belimi lisami peščenjakov z zalivi in skalnimi zatrepi.

Poezija, so vzdihovali sopotniki na preprosti ribiški barki. Udeleženci niso bili le tipični pohodniki, zato sta Karlovčec in Darko Bezenšek izbrala vršace: Jurijev vrh, Prehodišče-Kručica, Leprnovac-Zle polje-Kamenice ter najvišji, 418 m visoki vrh Hom. Ture so trajale v zmernem tempu od tri do štiri ure ter tudi več, vse dni pa v lepem, nekoliko vetrovnem vremenu. Prava robinzonijada za nekatere manj izkušene.

Pokušina lastovičjih eliksirjev jih je lepo ogrela. FOTO: Jože Miklavc

Nekateri udeleženci so si ogledali vojaško zapuščino druge svetovne vojne, ki je navrtala skrivališča za bojna plovila v hribino na gladini skritih vodnih zalivov za bojna plovila, celo podmornice, ter pod skalnimi vrhovi za opazovalnice in artilerijske baterije. Nad laguno Skrivena Luka in zaselkom Porto Rosso, na rtu Pašić nad Vijelimi Stijenami, se bohoti še vedno dominantni, menda drugi največji jadranski svetilnik.

Na več vrhovih pa je še vedno nameščena protiletalska in pomorska navigacijska tehnika z radarji in nedvomno tudi satelitsko navigacijo za sodobno obrambo v okviru Nata. A tod so jasno označene varnostne cone in vedenje pohodnikov je docela nadzorovano.

Smaragdni biser

V šestih dneh je največjim navdušencem še vedno ostalo dovolj časa za večerno sproščanje ob glasbi, ki sta jo v živo izvajala glasbena zanesenjaka Zmago Ojsteršek ter Darko Mlakar. Manjkal ni niti mali koncert presenečenja ob nastopu domače vokalne ženske skupine Klapa Ladesta, posebej za goste iz Slovenije.

90 jih je potovalo.

Bonus darilo organizatorice ture Nevenke Švener. Tako Hotel Solitudo (hotel za osamljene), ki je ponujal popolno udobje in solidno prehrano, še malo ni spominjal na zdolgočasene in razočarane goste. A kar dva obiska lastovičjega gnezda, slikovitega mesta Lastovo, sta v dveh izmenah dodala poživitvena odmerka dobre volje in okušanja domače pristne otoške kapljice, sokov orientalskega sadja ter gurmanskih dodatkov s spoznavanjem prvin turistične ponudbe.

Lastovo kot deseti obisk otoških in obmorskih ciljev PD Velenje je gotovo ne prvič in ne zadnjič smaragdni biser v naboru planinskih izzivov.

»Zapomnimo si le najlepše, Lastovo kot deseti obisk otoških in obmorskih ciljev PD Velenje je gotovo ne prvič in ne zadnjič smaragdni biser v naboru planinskih izzivov.« Za september pri PD Velenje ob jubilejnem letu načrtujejo še dodatno planinsko-pomorsko destinacijo na Hrvaškem, Tučepi in Biokovo, z novimi, zahtevnejšimi turami, so planinci še izvedeli ob vrnitvi.

Kapitanova hči Lejna je očarala. FOTO: Jože Miklavc

Olive, pršut in panceta FOTO: Jože Miklavc

Kako pa naj zlezem na stol Porto Rosse? FOTO: Jože Miklavc

Muzikanta iz Slovenije in gostitelja Šarića iz Dalmacije FOTO: Jože Miklavc