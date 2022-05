Hribar: »Tanje Gobec ne morete menjati s punco, ki bi rada na pol gola brala vreme«

Na seji programskega sveta zaposlene zanima, kaj se bo v prihodnje dogajalo s Studiem City. Iz programske sheme je namreč razvidno, da bo naslednji ponedeljek, 30. maja oddaja na sporedu. Kdo jo bo vodil, ni znano, saj generalni direktor zavoda Andreja Graha Whatmougha pravi, da odgovora na to vprašanje nima. »Ne vem, kdo bo v ponedeljek vodil oddajo, ker se s tem jaz ne ukvarjam.« Odgovora na vprašanje ni podala niti urednica, ki je dejala, da bo odgovorila pisno do naslednje seje, saj ne želi, »da bi bili ljudje deležni groženj,« tako kot je bilo v preteklosti.

Veliko hude krvi je bilo tudi zaradi napovedane nove oddaje Panorama. Sašo Hribar je dejal, da Panorama »ne pije vode« in da ne RTV ne more iskati voditeljev z avdicijo in na način, »kdo si želi biti na televiziji«. Dejal je, da se program izboljšuje s kakovostjo, ne pa z željo. Med drugim je še dejal: »Tanje Gobec ne morete menjati s punco, ki bi rada na pol gola brala vreme na televiziji.«

Svoje je povedal tudi Ivan Štuhec, ki je dejal, da bi lahko za začetek vsaj pustili ustvarjalcem, da predvajajo prvo oddajo, in se nato pove, ali »vse skupaj res ni nič ali vendarle nekaj je«.