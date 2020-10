Hrano že razvažajo po domovih

Marcela Klofutar iz Vile Podvin

»Preuredili smo avtomobil in te dni že začeli dostavo hrane na dom. Moramo se znajti, saj so časi negotovi. Radi bi delali še naprej, naša celotna družina živi od gostinstva.« Takole je o prilagajanju novim časom ta teden povedal. V njegovi družini se v Žireh (ter v bližnji in daljni okolici) z gostinstvom ukvarja že tretja generacija.Kot je dodal sogovornik, je med domačini veliko zanimanja za dostavo hrane na dom. »Danes je prvi dan, ko dostavljamo po domovih in delovnih organizacijah. Do tega trenutka (opomba: ni še odbilo poldne) smo dostavili že 20 malic,« je pojasnil Biljali, ki obroke po domačem kraju razvaža sam, pomagata mu oče in kuhar.Njegov brat, ki vodi sosednji lokal, dopolnjen s picerijo in občasno peko bureka, pa se je odločil, da bo v prihodnjih dneh odprl okence, prek katerega bo poskrbel za prevzem naročene jedi. Takole pravi, medtem ko z gosti lokala prijetno kramlja v pristnem žirovskem narečju: »Za tistih nekaj evrov, kolikor stanejo naše jedi (opomba: za burek je tu treba odšteti 1,2 evra), ne bi bilo smotrno dostavljati hrane na dom. Kaj bo z našim poslovanjem v prihodnosti, v tem trenutku ne ve nihče. Lahko samo upamo na najboljše.«Za dostavo hrane se je odločil tudi gostinec, ki na Mlaki pri Kranju vodi Pizzerijo in gostišče Dežman, osredotočeno na malice in mehiško kulinariko: »Prehajamo na plan B. Kaj drugega kot razvoz hrane po domovih nam ne preostane. Imamo ducat redno zaposlenih in nekaj espejevcev. V zadnjih dneh smo že kupili posebne škatle za razvoz hrane po domovih, imeli bomo tudi osebni prevzem, kajti druge rešitve ne vidimo.« Kot je dodal, je dostavo načrtoval že nekaj časa, na odločitev o uresničevanju pa je čakal do zadnjega. Tudi on računa na to, da mu bodo redne stranke ostale zveste, prav tako razmišlja, kako bi dostavljali toplo hrano po deloviščih.Veliko vprašanj, a malo odgovorov o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih, ima tudi. S chefomsestavlja neumorni dvojec Vile Podvin (ena Michelinova zvezdica), ki sta ji letos pripela še Hotel in bistro Linhart sredi starega jedra Radovljice. »Za nami je naporna sezona, saj iz tedna v teden nismo vedeli, kaj se bo dogajalo. Bilo je zelo naporno in lahko rečem, da smo vsi zelo utrujeni, zato ne bo nič narobe, če malo počijemo. A pravo vprašanje je, kako dolgo bo to trajalo. Upam, da ne dolgo,« razmišlja Klofutarjeva.V radovljiških gostilnah je november po tradiciji mesec, namenjen Okusom Radol'ce. Takrat zbrani gostinci pripravijo letnemu času primeren jedilnik, ki ga gostom ponudijo po enotni ceni. Letos so načrtovali, da bi svečano odprtje Okusov Radol'ce imeli konec tega meseca, a so prejšnji teden kulinarični festival že pomaknili v december, je povedala, direktorica Turizma in kulture Radovljica.