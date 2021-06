Hoteli na Obali pokajo po šivih: takšna je bila zasedenost čez vikend

Poletna sezona se je v piranski občini začela zelo dobro, so za STA pojasnili v Turističnem združenju Portorož, kjer ob velikem številu še neizkoriščenih turističnih bonov pričakujejo tudi obetavno nadaljevanje sezone.



Tako so minuli konec tedna odprti hoteli na destinaciji Portorož in Piran bili polno zasedeni. Med gosti v veliki večini prevladujejo Slovenci, sledijo jim Avstrijci, beležijo pa porast Madžarov in pričakujejo, da jih bodo ponovno obiskali v večjem številu tudi Italijani.



V letošnjem juniju so sicer v Portorožu in Piranu ustvarili za 50 odstotkov več nočitev v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, zaradi znanih razlogov pa so 70 odstotkov nočitev ustvarili domači gostje, medtem ko je bilo v letih pred korono to razmerje obrnjeno in so 70 odstotkov vseh nočitev ustvarjali tujci.



V Portorožu si obetajo, da bodo letos dosegli vsaj 80 odstotkov nočitev rekordnega leta 2019, ko so zabeležili več kot 1,8 milijona nočitev.



Napoved za julij in avgust je dobra



Zasedenost minuli praznični vikend je bila dobra tudi v Izoli. Tako so po podatkih tamkajšnjega turističnega združenja v hotelu Marina imeli 84-odstotno zasedenost, ki bi bila še višja, če bi upoštevali omejitve. Gosti so bili pretežno Slovenci, četrtina obiskovalcev pa je bila Avstrijcev. Za primerjavo je bila lani zasedenost v istem obdobju 86-odstotna. Tudi napoved za julij in avgust je dobra. Trenutno je julija zasedenih 75 odstotkov sob, v avgustu pa 55 odstotkov.



Ponekod polno zasedeni, drugod polovično



Hotel Delfin medtem poka po šivih, saj so polno zasedeni vse do 17. decembra, prednjačijo pa slovenski gostje.



V Belvedere Resort Hotels je trenutna povprečna zasedenost v juliju okoli 62-odstotna, v avgustu pa okoli 57-odstotna. Pretekli konec tedna so bili na Belvederju zasedeni 70-odstotno oz. 90-odstotno upoštevajoč omejitve. Domačih gostov je bilo okoli tri četrt vseh, številke pa so podobne lanskim, so še navedli v turističnem združenju.



V hotelu Grand Koper trenutno beležijo 90-odstotno zasedenost, v veliki večini pa prevladujejo Slovenci. v hotelu Vodišek so trenutno polovično zasedeni, vendar veliko rezervacij prejmejo zadnji dan, zato pričakujejo, da se bodo zmogljivosti v prihodnjih dneh še polnile, razmerje gostov pa je 70 proti 30 v korist domačih, so za STA pojasnili v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.



