Hotela je pomagati, a so jo njeno dobroto izkoristili »znani in premožni« sosedje

Ne obstaja kar tako rek, da je dobrota sirota. Pogosto se tisti, ki želijo pomagati, opečejo ali jih opeharijo posamezniki, ki mislijo le nase in svojo korist.

Nekaj podobnega se je zgodilo dobrosrčnemu dekletu, ki se je odločila, da oblačila, ki jih ne nosi več, a so lepo ohranjena, postavi na stojalo na hodnik stanovanjskega bloka, kjer bi lahko tisti, ki bi jim bil kakšen kos všeč in bi ga potreboval, tudi vzel. Za simbolično ceno, nekaterim artiklom jo je določila sama, pri drugih je presojo, koliko bi bil kos vreden, prepustila ljudem samim. »Če bi kakšno stvar imeli, pa nimate denarja, prosim vzemite in naj vam dobro služi,« je še napisala na list, ki ga je obesila ob stojalo, fotografijo pa je na spletnem forumu delila njen soseda.

Sporočilo, ki ga je dekle pustilo ob stojalu z oblačili. FOTO: Osebni Arhiv

Celotno zgodbo pa se je odločila deliti s svetom, ne zato, ker bi bila tako zelo ganjena nad sosedino gesto, ampak ker so jo tako zelo razočarali drugi. »Včeraj sva govorili in mi pravi, da ji je nekdo odtujil za več kot 150 evrov stvari, res lepo ohranjenih, pa ni pustil niti evra,« je zapisala ženska, katere identiteta ni znana, niti ni znano, v katerem kraju se je to dogajalo.

»Preden se kdo začne užigati ’ja, kaj je pa mislila’ in podobno, naj povem, da v tem bloku živijo dosti znani in premožni, kar je še toliko slabše. Tudi sama ne razumem, kak oso lahko nekateri tako pokvarjeni. Razumem, da bi nekdo vzel eno stvar, pa če si jo res ne more privoščit, ampak pet in več stvari, ne da bi dal denar, je pa že kraja,« je še dodala ogorčena krajanka, ki tistemu, ki je omenjeno zagrešil, želi, »da se mu posušijo prsti«.

»Če bi bilo naju sram, ni nujno, da ostali čutijo enako«

In, kot kaže, ne gre za osamljen primer. Pod objavo se je namreč oglasil moški, ki je bil priča podobnemu: »V našem društvu smo organizirali tekmo, predsednik je napisal, da startnine ni, so le prostovoljni prispevki. Večina nas je kljub temu dala recimo po deset evrov. No, par njegovih bližnjih znancev ni dalo nič, ker so pač prispevki prostovoljni. Tudi taki so bili med njimi, ki bi morali vedeti, koliko dela je z organizacijo in kako lepo je, če so pomočniki plačani za svoj trud.«

V tem primeru se je izkazalo, da z izrazom »prostovoljni prispevki« ni bilo mišljeno, da je startnina brezplačna, ampak, da vsak posameznik sam določi, koliko denarja bi dal. »Moral sem mu razložiti, da ni tako, in naj drugič, če ga to moti, preprosto da startnino. Če bi naju bilo sram priti na tekmo brez prispevka, ne pomeni, da ostali čutijo enako,« je še dodal moški, ki prav tako na forumu ni razkril svoje identitete.

