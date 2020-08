Hotel Palace praznuje 110 let

Vrt pred hotelom Palace

Številnim gledalcem je ostal v spominu po prizoru iz prvega celovečernega filma v samostojni Sloveniji Babica gre na jug.

Portoroža, mesta rož, si zadnjih 110 let ni mogoče predstavljati brez hotela Palace. Pojavljal se je na skoraj vsaki razglednici pa tudi v filmih. Številnim gledalcem je ostal v spominu po prizoru iz prvega celovečernega filma v samostojni Sloveniji Babica gre na jug iz leta 1991, v katerem glasbenik David () skupaj z glasbenico Lauro () in 68-letno Saro () na vrtu Palacea s šampanjcem v roki proslavljajo zadetek glavnega dobitka v bližnjem kazinoju.Hotel Palace, zdaj Kempinski Palace Portorož, ki danes praznuje visok jubilej, v sebi skriva še več zgodb. Med obema vojnama so bili v njem nemški in jugoslovanski vojaki. V njem je bil prvi kazino v državi (1964–1972), bil pa je tudi priljubljena lokacija italijanskih filmskih režiserjev. V Kristalni dvorani je zaplesal celo nadvojvodain bil je med najljubšimi hoteli. Rade so ga imele tudi filmske zvezde, kot je, po kateri je poimenovana hotelska večerna gourmet restavracija.»Zgodovina ter dediščina hotela Palace, skupaj z njegovim pomenom v lokalni skupnosti, je za nas izjemnega pomena. S Palaceom je tako ali drugače povezan vsak posameznik in v prihodnje želimo na teh povezavah še graditi ter hotel približati vsem deležnikom,« je povedal, generalni menedžer hotela. Vodstvo hotela se je odločilo, da bo zaradi novega koronavirusa ta častitljivi jubilej proslavilo z manjšimi dogodki in personaliziranimi doživetji. Zgodovino Palacea si boste v obliki razstave lahko od danes do 7. septembra ogledali na recepciji.Danes bo hotel obiskalo tudi društvo Roza Klementina, ki je bilo ustanovljeno prav pred desetimi leti ob stoti obletnici hotela – dame in gospodje bodo odeti v oblačila iz leta 1910. V z Michelinovim krožnikom nagrajeni restavraciji Sophia pa bo mogoče vse do 27. avgusta za 110 evrov na osebo okušati poseben meni, »ki temelji na originalnem meniju iz leta 1912, a obogaten z modernimi kuharskimi okusi in tehnikami«.