Hotel, glamping in vzpenjača nad divjo plažo

Slovensko obalo so v začetku julija množično zasedli domači turisti pa tudi dnevni kopalci, lastniki čolnov, jadrnic in drugih plovil. Zaradi poziva vlade, naj turistične bone izkoristijo doma, pa tudi pasje vročine so zapolnili vsak kotiček 46 kilometrov dolge obale, vključno z vsemi divjimi plažami. Zaradi nepravilno parkiranih avtov ob glavnih in lokalnih cestah, travnikih in zelenicah pa so močno otežili tudi lokalni promet in razjezili prebivalstvo. A kaos so vsaj na širšem območju Strunjana z nekaj hitrimi potezami precej omilili. V pogovoru z direktorjem Krajinskega parka Strunjan Robertom Smrekarjem smo ...