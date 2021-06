Hojsu in šefu policije poslali posnetek: so policisti v škripcih ali ne? (VIDEO)

Da je »incident na Prešernovem trgu« treba preiskati, je že v soboto na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. »Kam pridemo, če bo že kar sin (Jaša Jenull, op. p.) državnega tožilca ukazoval policiji?« je dodal premier. Hojs pa je prav tako prek Twitterja sporočil, da policija v povezavi z ukrepanjem zoper skupino rumenih jopičev pripravlja poročilo.

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je na twitterju ministra za notranje zadevein generalnemu direktorju policijeposredovalo posnetek s alernativne proslave ob dnevu državnosti na Prešernovem trgu, na katero so vpadli člani Rumenih jopičev. Policija jih je odstranila, predsednik vladeinpa sta Olaja pozvala, naj odredi nadzor nad delom policistov. Kot je Hojs delal, je treba ugotovili, ali je policija zahtevala intervencijo zoper rumene jopiče potem, ko jih je k temu pozval protestnik, ali je policija napotilo k ukrepanju dobila, preden je to izjavil gospod Jenull. »V kolikor ga je dobila prej, ni nikakršnega problema. V kolikor bi se izkazalo, da je reagirala na poziv gospoda Jenulla, pa ima policija velik problem,« je dejal Hojs.SPS je Hojsu in Olaju poslal posnetek, »ki lahko v trenutku razblini njune dvome«. Kot pravijo, je iz posnetka razvidno »prihod skupine 'rumenih '; dejstvo, da se je policija postavila med obe skupini, da bi preprečila kršitev javnega reda in miru; da policija ni intervenirala po navodilu g. Jaše Jenulla; da je policija ukrepala šele, ko se je pričela kršitev JRM na desni strani spomenika;vidna sta oba kršitelja, ki sta začela s kršitvijo; policisti so ukrepali strokovno, zakonito in učinkovito; potrebno je ločiti pravico do mirnega izražanja mnenj, ki ga je policija zagotovila obema skupinama s postavitvijo kordona ter ukrepanjem zaradi kršenja JRM; da je skupino odstranila šele po pričetku kršitve s strani njenih članov,« so zapisali in dodali, da verjamemo, da bodo posnetki videokamer, ki so jih nosili policisti, še bolj nadzorne.Odzvali so se tudi s Policijskega sindikata Slovenije, ki glede nadzora nad delom policije, ki ga je sprožil Olaj, pričakujejo, da bodo seznanjeni s poročilom, če bodo ugotovitve posegle v pravice policistov. »Policijski sindikat Slovenije bo svojim članom v morebitnih postopkih zoper njih nudil vse pravno in sindikalno varstvo, verjamemo pa, da bo vodstvo policije ali ministrstvo po nadzoru ugotovilo, da policisti niso kršili predpisov in da so storili vse potrebno za zagotovitev visoke stopnje varnosti naših državljanov«.Notranji ministerHojs je izrazil pričakovanje, »da se bodo pokazala objektivna dejstva«, in sicer ali se je policija odzvala, preden jo je usmeril protestnik Jaša Jenull, ali šele po tem, kar bi bilo »za policijo nesprejemljivo«, je dejal Hojs. Poleg tega naj bi preiskava pokazala tudi, ali je policija v postopkih z rumenimi jopiči ravnala skladno s svojimi pooblastili.Zaključek preiskave naj bi bil znan v enem tednu.