Hojsa primerjajo s slovito Milko

Potem ko je notranji ministerob pojasnjevanju enega izmed ukrepov, ki nas čakajo od 1. aprila – prepoved odhoda v države z rdečega seznama, kjer je epidemiološka situacija še posebej slaba, so se na družbenih omrežjih pri tistih, ki so že malce dlje na svetu, pojavile primerjave ministra z jugoslovansko političarko, slovitoHojs je namreč pojasnjeval, da ima policija navodila, če oseba ni ena od izjem in želi vseeno zapustiti državo, lahko plača globo in državo zapusti. Po zakonu o nalezljivih boleznih lahko posameznika doleti globa od 400 evrov dalje. Ob tem pa so se nekateri spomnili časov, ko je bilo tudi treba plačati, da si lahko zapustil državo. Takrat je bila Slovenija še del pred 30 leti dokončno razpadle Jugoslavije.Milka Planinc, rojena na Hrvaškem, poročena pa s slovenskim inženirjem, je maja 1982, dve leti po smrti predsednika države in komunistične partije, postala prva in edina ženska predsednica vlade SFRJ ter prva premierka kakšne realsocialistične države v zgodovini. Na tem mestu je bila do leta 1986, njeno obdobje pa so zaznamovali številni varčevalni ukrepi. Med njimi je bil depozit za prehod državne meje; med letoma 1982 in 1984 je bilo treba za vsako potovanje v tujino, tudi za krajši skok čez mejo, plačati znesek (prvi prehod 5.000 din, vsak nadaljnji 2.000 din več). Depozit so v roku enega leta sicer vrnili, a kaj, ko ga je vmes »pojedla« inflacija.Čas Planinčeve je sicer zaznamovalo tudi veliko pomanjkanje dobrin, po kavo, pralni prašek in podobne stvari smo hodili čez mejo v Avstrijo in Italijo. Zaradi pomanjkanja goriva pa so najprej uvedli bone, nato pa še sistem par – nepar, ko so na določene dneve v tednu lahko vozili le tisti, katerih registrske tablice na vozilu so se končale s parno oziroma neparno številko. Vsakdanje življenje so zaznamovale tudi redukcije električnega toka, znižanje temperature v stanovanjskih in drugih prostorih na 19 stopinj Celzija, krajšanje kurilne sezone, uvedlo pa se je tudi premikanje urinih kazalcev.