Hojsa močno užalil in mu grozil s smrtjo, ta za vse krivi Avdića

Notranji ministerje na Twitterju sporočil, da je prejel sklep okrožnega državnega tožilstva, nad katerem pa ni najbolj navdušen. Eden od spletnih komentatorjev ga je pred časom označil za »esesovskega pra***, ki ga je potrebno ubiti«. Tožilstvo je obravnavalo kaznivo dejanje razžalitve, a je Hojsa napotilo na zasebno tožbo. Sovražni komentar pa je vseboval tudi grožnje s smrtjo, zato želi tožilka v sodelovanju s policijo ta del še preiskati.Na sklep se je Hojs odzval takole: »Tokrat napredek tožilstva. Za esesovskega prasca,ki me je potrebno ubiti, bodo vseeno malo povprašali policijo, če je res morda kaj nevarnega. Za vse ostalo me napotujejo na zasebno tožbo. Velik skok od njihove zadnje odločitve.«Nato pa je Hojs na Twitterju zapisal še, da je z žaljenjem na njegov račun začel voditelj na Radiu 1. »No, da ne bo dilem, kdo je prvi začel z živalskimi prispodobami in žaljenji v medijih. To je bil “novinar” , nekdanji policist in velecenjeni “humorist” Denis Avdić iz @Radio1SLO. On me je že v lanskem letu večkrat označeval za psa. Le tega, da me je potrebno ubiti, ni dodal,« je dodal notranji minister.