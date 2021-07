Hojs ugotovil: Nismo vsi tako veliki strokovnjaki, kot na ustavnem sodišču

Notranji ministerje zatrdil, da. Se je pa ob tem vprašal, kaj bi bilo za ustavno sodišče ustrezno merilo glede nujnosti omejitev. Pripomnil je, da so na ustavnem sodišču očitno »poleg vrhunskih pravnikov tudi najboljši epidemiologi«.Minister je v izjavi za medije ob robu podpisa pogodbe o izgradnji prostorov za notranje ministrstvo in policijo dejal, da z odločbo ustavnega sodišča še ni seznanjen.Ob seznanitvi glede presoje sodišča, da ni bilo izkazana nujnost omenjenih omejitev, pa se je Hojs vprašal, kaj bi bilo za ustavno sodišče ustrezno merilo. »Kaj pa bi bilo nujno? Kdaj pa bi lahko to naredili? Koliko ljudi bi moralo umreti?« je vprašal.Kot je pripomnil, so »na ustavnem sodišču poleg vrhunskih pravnikov tudi najboljši epidemiologi, tako da bodo že vedeli, kaj je prav«. »Nismo vsi tako veliki strokovnjaki, kot so na ustavnem sodišču,« je dodal.Ustavno sodišče je namreč presodilo, da so bili vladni odloki o omejitvi gibanja in združevanja zaradi preprečevanja širjenja covida-19 v delu, v katerem so prepovedovali shode oz. jih omejevali na do 10 udeležencev, neskladni z ustavo, saj ni bilo izkazano, da bi bila takšna omejitev nujna.