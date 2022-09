Hojs takole kiksnil z besedo pri Tanji Starič (VIDEO)

Nekdanj notranji minister Aleš Hojs je v Odmevih pri voditeljici Tanji Starič med drugim komentiral delo vlade, referendumsko jesen in bližajočo se predsedniško kampanjo, a med izjavami, ki jih je nizal, so nekateri opazili, da je kiksnil pri uporabi besede, ko je želel komentirati napovedani referendum na uveljavitev novele zakona o dolgotrajni oskrbi, katerega pobudnica je SDS.

Minister za delo Luka Mesec je napreč dejal, da bi z uveljavitvijo novele zakona o dolgotrajni oskrbi domovi jeseni prejeli dodatnih 30 milijonov evrov za ohranitev oskrbnin, tako pa napovedani referendum preprečuje to, zaradi česar se bodo zvišale oksrbnine.

»Če uporabim zelo grd izraz, obcesno, pa je to, kar najavlja gospod Luka Mesec. In to je, da naj bi zaradi tega referenduma povečali oskrbnine v domovih za ostarele. To je po mojem mnenju deplasirana demagogija. Ravno nasprotno – če bo zakon uveljavljen, se bo naslednje leto šele začel izvajati in takrat bo bistveno dražji,« je dejal.

Beseda, ki jo je želel pri tem uporabiti je verjetno obsceno in ne »obcesno«, tviteraši pa menijo, da je skoval novo besedo, za katero še ne vemo, kaj točno pomeni.