Hojs se po prejetju nenavadne pošiljke sprašuje: Je to grožnja?

Nekajkrat se je v zadnjih letih zgodilo, da so vidnejši slovenski politiki prejeli grozilna pisma. Zadnjič je bilo oktrobra lani, ko so med drugim na Janeza Janšo, Mateja Tonina in Zmaga Jeliničiča bile poslane pošiljke z naboji, ki pa jih naslovniki niso prejeli na domač naslov, saj jih je zaradi sumljive vsebine že pred tem prestregla Pošta Slovenije. Zdajšnji notranji minister, ki je bil prav tako med naslovniki, pa je trdil, da je pošiljko z nabojem prejel.

Prav na to pošiljko se je spomnil tudi danes, ko je odprl pismo z nenavadno vsebino. Po pošti so mu namreč bili poslani ruski rublji, trdi Hojs, ki je vsebino pošiljke objavil na omrežju Twitter in se ob tem vprašal, ali gre za grožnjo. »V katero kategorijo naj uvrstim tokratno pošto, ki ni vsebovala naboja ampak rublje? Grožnje?« je zapisal ob objavi fotografije.

Nekateri so mu ob objavi svetovali previdnost, saj da nikoli ne veš, s čim so premazani ti rublji, drugi so mu svetovali, naj jih takoj uporabi za nakup plina, da ga ne bo zeblo. Kaj pa bo z njimi res storil, ve le on.