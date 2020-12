Hojs žuga policistom: Razkrili bomo vaše plače

Stavka politično motivirana

Policijski sindikat Slovenije je za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke. Po mnenju sindikata naj bi vlada namreč neposredno kršila del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z neodvisno primerjalno analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice.Analiza, ki jo je izvedla fakulteta za upravo, po ugotovitvah vlade ni pokazala, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta ostalih uniformiranih poklicev, s čimer analiza ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede. V policijskem sindikatu pa so prepričani, da gre za enostransko interpretacijo analize, ki po njihovih navedbah zgolj primerja zahtevnost delovnih mest. Da se pridružijo stavki, so povabili tudi drug policijski sindikat, Sindikat policistov Slovenije.Na notranjem ministrstvu napovedano stavko ocenjujejo kot politično motivirano. Pričakujejo, da bodo policisti tudi med stavko dosledno izvajali vse naloge, določene v zakonu o organiziranosti in delu v policiji, ki so jih tudi med stavko »dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih«.Kot so v odzivu na napoved stavke za STA zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, so doslej v konkretnem dialogu, usmerjenem k iskanju rešitev, »uspešno strli nekaj orehov«. Med drugim so, kot so navedli, dvignili plače pomožnim policistom, pogajajo se o kariernem sistemu, uredili so zahtevane izboljšave na mejnih kontrolnih točkah in na ta način poskrbeli za boljše delovne pogoje... Po navedbah ministrstva je napoved stavke v sedanjih razmerah še toliko bolj nerazumljiva, saj so bili ravno policisti tisti, ki so ob vseh nalogah v času krize zaradi covida-19 »naloge izvajali in s tem pomagali pri omejitvi epidemije in bili tudi ustrezno nagrajeni«.Ob tem so na ministrstvu še dodali, da pričakujejo, »da bo tudi ta sindikat opustil svoje politično delovanje in se posvetil zgolj skrbi za policiste«.Ministerpa se je na napoved stavke odzval na Twitterju in zapisal, da bodo objavili plače policistov po posameznih policijskih upravah in policijskih postajah. »Tako se bo vsak lahko sam prepričal ali je stavka upravičena.«