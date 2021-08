Hojs pri kriminalistih: To je škandalozno, ta oseba sploh ne obstaja

Kriminalisti so danes opravili razgovor z notranjim ministrom Alešem Hojsom zaradi tvita o svinjah in biserih. Novinarjem je Hojs pojasnil, da je razgovor potekal v skladu z usmeritvami tožilstva, na podlagi kazenske ovadbe občana, ki ga dolži razžalitve slovenskega naroda. A policisti so ugotovili, pravi Hojs, da ta oseba sploh ne obstaja.



»Kriminalisti so povedali, da bodo pogledali, na kakšen način točno lahko povežejo moj tvit s kazenskim zakonikom, ki govori o žaljenju slovenskega naroda in manjšin,« je popoldne v izjavi za medije povedal Hojs.



Je pa dogajanje ocenil kot »precej škandalozno«. Kot je pojasnil, ne zaradi kriminalistov, ampak zato, ker bi človek pričakoval, da bo tožilstvo najprej ugotovilo, ali človek, ki je to kazensko ovadbo podal, res obstaja. Po informacijah, ki so mu jih povedali policisti, so namreč ti ugotovili, da človek, ki naj bi podal kazensko ovadbo, ne obstaja.

Minister: Upam, da se bo tožilstvo začelo ukvarjati z resnimi težavami

Hojs upa, da se bo tožilstvo začelo ukvarjati z resnimi težavami, ki so v državi, torej z gospodarskim kriminalom in z vsemi ostalimi stvarmi, ki po njegovem precej bolj hromijo razvoj družbe, kot pa svetopisemska primerjava.



Gre za tvit, v katerem je komentiral incident z rumenimi jopiči na protivladnih protestih v Ljubljani z besedami »ne meči biserov med svinje«. Danes je ponovil, da gre za svetopisemski citat, da je delal vzporednice med svinjami in protestniki, pa je po njegovih besedah plod agende levičarskih strank in z njimi povezanih novinarjev. Kriminalistom je povedal, da ni želel žaliti nikogar, sploh pa ne slovenskega naroda.





