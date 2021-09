Hojs potrdil: Pogoj PC velja za vse, ki delajo v državni upravi

Jasno, kakšne obveznosti imajo pozitivni na HAGT

Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2. Kot je bilo neuradno danes že slišati, so sprejeli, da za zaposlene v organih državne uprave pogoj testiranja ne velja več in morajo izpolnjevati pogoj prebolelosti ali cepljenja. V večerni oddaji 24ur je notranji ministerdejal, da to velja za vse, ki so zaposleni v policiji, vojski, zdravstvu, izobraževanju in prihajajo v stik z ljudmi.Na vprašanje, kaj čaka tiste, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, je dejal, da v tem trenutku »ne bi grozil z izgubo službe. Dovolj je časa, da se cepijo, a je dejstvo, da si ne predstavljam, da bi vsi delali od doma.«V Odmevih pa je Hojs povedal, da je v odloku določeno, da predstojnik sam odloči, ali je takšnim, ki pogoja P in C ne bodo izpolnjevali mogoče omogočiti delo od doma, določa pa tudi, da če se kdo iz zdravstvenih razlogov ne more cepiti, se mu še vedno lahko omogoči testiranje. Dodal je še, da si sam ne morem predstavljati, da bi policist delal od doma.Spremenili so tudi odlok v delu, ki določa obveznosti osebe, ki je imela pozitiven test HAG, razširja vrsto oseb, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT, in področja, za katere ne veljajo omejitve zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT in obveznost zaposlenih v organih državne uprave, da izpolnijo pogoj prebolelosti ali cepljenja.Podrobnosti o spremembah in dopolnitvah odloka bodo predstavljene jutri, 17. septembra 2021, na novinarski konferenci, so zapisali v sporočilu za javnost na vladni spletni strani.