Begunski val: Od 1000 do 1500 ljudi lahko trenutno sprejmemo, nastanjeni bodo v ...

Po skoraj dveh tednih vojne v Ukrajini se od tam zgrinjajo množice beguncev. Po zadnjih podatkih je Ukrajino zapustilo že 2,5 milijona ljudi. Kako smo na begunce pripravljeni pri nas, je danes poskušal pojasniti minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Kot je povedal, so v prvih dneh v Slovenijo pribežali Ukrajinci, ki so bili pri nas le v tranzitu, po nekaj dneh pa so se odpravili v druge države. Pričakujejo pa, da se bo to v kratkem spremenilo in da bo treba urediti nastanitev za daljši rok za več ljudi. Vlada ni sprejela končnega števila. »Trenutno smo pripravljeni na nastanitev 1000 do 1500 ljudi. Nastanitveni center je v Logatcu, v naslednjih dneh bosta pripravljena Debeli rtič in Jelšane, potem je v igri še Velenje.«

Prejeli so tudi 200 ponudb zasebnikov, vendar se je vlada odločila, da v prvi fazi poskuša zagotoviti namestitev na državnih lokacijah, šele v drugi fazi bodo iskali pomoč pri zasebnikih. V naslednjih dneh načrtujejo ustanovitev koordinacijske skupine pri civilni zaščiti, ki bo potem pristojna za ureditev novih namestitev. Hojs zagotavlja, da bodo po direktivi o začasni zaščiti razseljenih oseb pomagali vsem beguncem, ki bežijo pred vojno. Do zaščite so za zdaj upravičeni vsi državljani Ukrajine, vsi, ki so imeli stalno prebivališče v Ukrajini, in vsi, ki so imeli v Ukrajini mednarodno zaščito. Ta zaščita bo veljala eno leto. Azilni postopki bodo skrajšani in hitrejši.

Vlogo za zaščito bo mogoče izpolniti na upravnih enotah ali policiji, najti jo bo mogoče tudi na spletu, in sicer v slovenščini in ukrajinščini. Na podlagi vloge bo izdana izkaznica, s katero lahko oseba uveljavlja vse pravice. Postopki bodo oproščeni plačevanja taks. Z izkaznico se pridobijo tudi pravica do prostega vstopa na trg dela, pravica do nastanitve v nastanitvenih centrih in nadomestilo za nastanitev v zasebnem prostoru. Z uredbo bodo specificirali podrobnosti v roku 10 dni. Iz zaščite pa bodo izvzeti državljani tretjih držav, ki bodo morali skozi redne azilne postopke.

Kakšna dokazila potrebujejo ljudje za vlogo za zaščito?

Pričakuje se, da bodo imeli prosilci vsaj kakšen dokument, s katerim bodo lahko dokazali ukrajinsko državljanstvo ali to, da so na presečni datum živeli v Ukrajini. Če tega ne bodo mogli storiti, bodo to poskusili opraviti z drugimi metodami (denimo razgovor).

Zakaj tokrat drugačni postopki za begunce kot pri begunskem valu iz Sirije ali Afganistana?

Hojs je pojasnil, da ravnajo povsem enako. Da so že pri tako imenovanem prvem valu zagovarjali, da begunce sprejme prva varna država. Tokrat pa smo mi ena izmed prvih varnih držav za Ukrajince, za Afganistance pa to nismo. Za državljane tretjih držav še vedno velja redni azilni postopek, ki je zelo dolgotrajen.