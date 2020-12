Hojs o STA: Toliko cirkusa, kot da gre za jedrsko orožje

Dokumentacije nočejo poslati Urbaniji

Odbor državnega zbora za kulturo je sprejel tako koalicijske kot opozicijske predloge sklepov, vezane na financiranje STA. Med drugim pozivajo vlado, naj nemudoma izplača že zapadle obveznosti do STA, po drugi strani pa pozivajo STA, naj Ukomu posreduje zahtevano dokumentacijo. Vlado pozivajo še, naj ustavi pritiske na STA in se vzdrži blatenja agencije. Po seji se je na twitterju oglasil notranji minister in vse skupaj označil za »cirkus«.Tako je odbor ponoči po skoraj sedemurni razpravi potrdil sklep, ki so ga predlagali predlagatelji seje, tj. poslanci LMŠ, SD, SAB in Levice, s katerim pozivajo vlado, naj nemudoma izpolni dolžnosti po zakonu o STA in skladno s pogodbo med STA in Ukomom o opravljanju javne službe.Vlado so pozvali, naj nemudoma izplača že zapadlo oktobrsko mesečno nakazilo za opravljanje javne službe in nakazilo po letni tržni pogodbi ter s tem zagotovi nadaljnjo stabilnost STA. Poleg tega pa naj vlada takoj začne znova izplačevati tekoče obveznosti. Vlada in STA naj v skladu s pozivom, ki ga je odbor sprejel na predlog opozicijskih poslancev, v najkrajšem mogočem času skleneta novo pogodbo za opravljanje javne službe za prihodnje leto, s katero naj zaradi več let trajajoče finančne podhranjenosti zagotovita ustrezno višino sredstev.Odbor za kulturo vlado tudi poziva, naj takoj ustavi pritiske na STA in se vzdrži javnega blatenja agencije za dnevnopolitične potrebe, saj ta korektno in objektivno opravlja svoje delo. Poleg tega pozivajo vlado, naj v imenu ustanovitelja poslovne in druge podatke, povezane, s poslovanjem, od vodstva zahteva izključno po uradni in zakoniti poti. Omenjene sklepe so podprli člani odbora iz vrst predlagateljic, večinoma pa tudi iz SMC, Desusa in predstavnik italijanske narodne skupnostiZa tem pa je odbor sprejel še koalicijske sklepe, s katerimi poziva STA tudi, naj v skladu s pogodbo Ukomu kot predstavniku ustanovitelja posreduje zahtevano dokumentacijo. Po sprejetju tega sklepa je sicer predsednica odbora za kulturoopozorila, da je kontradiktoren z opozicijskim sklepom in nelegalen.V razpravi je namreč poslanka SMCpovedala, da je od Ukoma dobila pojasnilo, da ne obstaja noben dokument, s katerim bi Ukom dobil pooblastilo vlade, da lahko nastopa v njenem imenu kot družbenik STA.Tudi direktor STAje na seji pojasnil, da Ukomu ne more poslati vse zahtevane dokumentacije, saj je ocenil, da bi s tem kršil zakonodajo, saj da zahteve direktorja Ukomapresegajo zakonski okvir. Po njegovih besedah ima Ukom v skladu s pogodbo med STA in Ukomom pravico do vpogleda v dokumente, ki se nanašajo na javno službo, ki jo opravlja družba, medtem ko ima po zakonu o gospodarskih družbah do celotne dokumentacije vpogled le vlada. Medtem je Urbanija vztrajal, da dokumentacijo potrebuje za oceno, kaj je primerno financiranje STA, kot veleva zakonska dikcija. Ker zahtevanega Ukom ni prejel, so začasno prekinili financiranje STA, je navedel.Omenjenemu sklepu je opozicija nasprotovala, podprli pa so ga člani iz koalicijskih SDS, NSi in tudi SMC. Poslanec Desusain poslanec italijanske narodnosti Žiža ob glasovanju nista oddala glasu, sta se pa ostalim koalicijskim članom odbora pridružila v podpori koalicijskega predloga sklepa, po katerem naj po pridobitvi s pogodbo zahtevane dokumentacije vlada in Ukom takoj nakažeta zapadla sredstva in redno zagotavljata financiranje STA.Poleg tega pa odbor poziva vlado oziroma Ukom, naj v 30 dneh po prejemu po pogodbi zahtevane dokumentacije pripravi oceno primernosti financiranja STA.