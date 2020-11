Hojs: Ne morem verjeti, da se kaj takega lahko zgodi sredi Ljubljane

Policija je pridržala deset oseb. Direktor policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar je v večerni izjavi dejal, da je bilo lažje poškodovanih tudi več policistov in ocenil, da je evidentno, da ti ljudje niso prišli protestirat na miren način. Razmere so spremljali tudi ponoči.



Hujših poškodb med policisti ali ostalimi zaenkrat po njegovih podatkih ni. »Točnega podatka še nimamo, ker nekateri še vedno delajo. Poškodbe so dobili predvsem zaradi kock. Če kocka prileti v čelado, verjemite, da je hud pretres možganov,« je o poškodovanih med policisti dejal direktor. Ni pa mogel postreči s podatki o poškodbah med ostalimi udeleženci.

Kdo stoji za protesti?

V četrtkovih Odmevih je o nasilnih protestih v Ljubljani spregovoril notranji minister, ki je bil prav tako na kraju dogajanja. Slovenski policiji in pripadnikom specialne enote, ki so na pomoč priskočile iz vse Slovenije, je čestital, da so poskrbeli za to, da se dogajanje ni sprevrglo še v kaj hujšega. Kot je razkril, je bilo po prvih informacijah ranjenih kakšnih pet policistov, po poročanju novinarjapa so nasilneži napadli vsaj štiri novinarske kolege.Hojs je bil zgrožen tudi nad dejstvom, da so morali ljubljanski reševalci podaljševati izmene . »Ne morem verjeti, da se kaj takega lahko zgodi sredi Ljubljane, medtem ko umira 30 ljudi dnevno zaradi epidemije.«Minister je prepričan, da so bili v nasilne izgrede vpleteni anarhisti, ki ne protestirajo proti vladi, so pa po njegovem mnenju mnogi za to spodbujeni od tistih, ki ob petkih kolesarijo po Ljubljani. Po njegovih informacijah se je gibanje Anonymus Slovenija, ki je sprva pozivalo k protestom, od četrtkovega dogajanja distanciralo. »Organizatorji so neznani, kljub temu da vsi vemo, kdo je te proteste spodbujal.«Hojs je ovrgel nekatera namigovanja, da so nekateri protestniki prišli iz tujine, je pa potrdil, da je bilo med popisanimi nekaj Mariborčanov. Protestnike, ki jih je bilo po njegovih besedah 400 do 600, so policisti sprva popisovali, ko pa je izbruhnilo nasilje, je bil cilj le še vzpostavitev javnega reda in miru. Nasilneži naj bi se dobro zavedali, da bodo policisti s težko opremo težko lovili vsakega posebej. Minister je še dejal, da je takšno nasilje povsem nesprejemljivo. »Nestrinjanje z delom vlade se rešuje v parlamentu in na demokratičnih volitvah.«