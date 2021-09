Hojs napovedal spremembo na meji s Hrvaško

Notranji minister Aleš Hojs je ob robu obiska savinjske regije v zvezi z obvladovanjem migracij dejal, da so v zaključni fazi podpisa pogodbe za postavitev novih več deset kilometrov ograje na južni meji. Računa, da jih bodo začeli postavljati v roku dveh do treh tednov.



Hojs je ob tem dodal, da podatki obveščevalcev po njegovem sicer ne kažejo na večji migrantski val zaradi novonastalih razmer v Afganistanu. To je po njegovih besedah tudi posledica dejstva, da so notranji ministri EU sprejeli odločitev, da vrat niso na široko odprli, pač pa bo Evropa pomagala le tistim, ki pomoč potrebujejo, torej ranljivim skupinam, ženskam in otrokom.



Slovenija je na t. i. balkanski migrantski poti proti zahodni in osrednji Evropi. Po podatkih policije je bilo v prvih sedmih letošnjih mesecih 4495 nezakonitih vstopov v Slovenijo, kar je 70 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 7577. Največ ilegalnih migrantov je iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša.



Žičnato ograjo na meji s Hrvaško je med migrantsko krizo leta 2016 začela postavljati tedanja vlada pod vodstvom Mira Cerarja. Doslej so postavili okoli 200 kilometrov ograje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: