Hojs mu je pred očmi vseh izročil pištolo (FOTO)

Hojs je Franciju Kosiju podelil spominsko pištolo

V Narodni galeriji so obeležili 31. obletnico Manevrske strukture narodne zaščite. Slavnostni govornik prireditveje dejal, da so bili pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite posamezniki, ki so si drznili upreti na videz nepremagljivemu nasprotniku. »Z Jugoslovansko armado, ki je bila nesporno v očeh mnogih zmagovalka vnaprej, praktično nemogoče razmišljati o kakršnem koli odporu. Pa vendar, kot je v zgodovini pogosto, so ljudje, ki ne pristajajo na take razmere,« je dejal Bavčar. »Jugoslovanska armada ni vedela, kaj je na drugi strani našega hriba, ko je leta 1991 zakorakala v Slovenijo. Pričakala jo je vojska, ki smo jo postavili.«Manevrska struktura narodne zaščite se je oblikovala kot odgovor na razorožitev Teritorialne obrambe Republike Slovenije, so ob tem zapisali na twitterju slovenske vlade. Dodali so, da so z današnjo slovesnostjo obeležili vzpostavitev strukture, ki je bila ključna za zavarovanje procesa slovenske osamosvojitve in vzpostavitev lastne vojske.Ministerje prelomne dogodke pred 30 leti in več simbolično primerjal s pomladjo. Po njegovih besedah je pomlad v smislu letnega časa in tudi tega, da so bili takrat potrebni za delo tisti, ki so imeli pridne roke ter vizijo, usodno zaznamovala naš narod in začetek naše državnosti.Pomlad leta 1988 je prinesla prvo znanilko našega domoljubja in prvi resnejši upor zoper Jugoslovansko ljudsko armado, ki je nastal kot posledica sojenja četverici. Pomlad leta 1989 je prinesla prebujenje naroda z Majniško deklaracijo in jasno izraženo voljo, da želimo živeti v samostojni državi, pomlad leta 1990 pa prve večstrankarske volitve, prvo demokratično izvoljeno vlado in to, kar praznujemo danes, so govor notranjega ministra še povzeli na spletni strani ministrstva. Hojs je Slovenski vojski in policiji voščil ob dnevu Manevrske strukture narodne zaščite.Hojs je v okviru slovesnosti podelil tudi spominsko pištolo, ki se je po razorožitvi slovenske Teritorialne obrambe potrudil, da je priskrbel orožje za obrambo domovine. Minister se mu je ob tem zahvalil za vse, kar je storil ob procesu slovenske osamosvojitve. Minister za obrambo Matej Tonin je ob tem na twitterju zapisal, da so se v času, tako pomembnem za slovensko prihodnost, pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite zavedali, da je treba svojo obrambno moč obvarovati in so hrabro ukrepali. »S svojim ravnanjem so zavarovali osamosvojitev in dali temelje obrambnim silam novonastajajoče Slovenije.«