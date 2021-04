Hojs in Janša ogorčena nad veseljem nekdanjega ministra

Po novem težji vstop v državo?

Nekdanji pravosodni ministerje, ko je bilo jasno, da je ustavno sodišče začasno zadržalo omejitve potovanj v rdeče države, zapisal, da je bil med tistimi štirimi, ki so vložili pobudo za oceno ustavnosti tega odloka in da je »uspel (sem) s predlogom za začasno zadržanje odloka vlade o prepovedi zapustiti državo. Zdaj jo lahko zapusti vsakdo,« je zapisal na twitterju.Notranji ministerse je na Zalarjeve besede, odzval s kratkim sporočilom: »Na ta 'uspeh' te bom spomnil ob povečanem številu mrtvih.« A Zalarja te besede niso prizadele. Svojemu nekdanjemu sošolcu Hojsu je odgovoril: »Ne joči, Aleš. Saj nisi zagrešil nepopravljive napake, ko si glasoval za protiustavni ukrep prepovedi zapustiti državo. Pokaži, da si državnik in predlagaj vladi ustavno skladno rešitev. Vsem boš zaprl usta. Tudi svojemu šefu.«Nekaj besed je Zalarju namenim tudi predsednik vlade. »Čestitke, res. V času 3. vala epidemije, ko osnovno nevarnost predstavljajo nove variante koronavirusa in njihov uvoz iz tujih žarišč, je za Ustavno sodišče luksuz enega od prvorazrednih pomembnejši kot pa zdravje in življenja tisočev drugih.«Zalar je namreč pred dnevi na twitterju sporočil, da je vložil pobudo za oceno ustavnosti zaradi položaja, v katerem se je znašla njegova družina. Njegovi partnerici, ki v Sloveniji prebiva le začasno, je namreč umrla mati, sam pa se tako ni mogel podati k njej čez mejo.Hojs je prepričan, da je bil odlok, ki ga je sprejela vlada o zapiranju državnih mej, ena od rešitev v boju v tretjem valu epidemije in tudi meni, da se ne bomo kmalu znebili virusa. Kot je dejal, ima vlada že nove načrte z zapiranjem mej. Na vprašanje, ali je mogoča kakšna prilagoditev odloka, je odgovoril, da bodo zadeve zaostrili drugače in bodo ljudje lahko, kot pravi ustavno sodišče, prosto odhajali iz države, vstop pa ne bo več tako preprost.Vlada je ukrep prepovedi prehajanja meje sprejela predvsem zato, da bi med prazniki ljudem preprečili obiskovanje družin in sorodnikov v državah na Balkanu. To je Hojs rekel pred 1. aprilom. Že takrat je bilo jasno, da bo odločitev nemudoma pristala na ustavnem sodišču, saj ljudem odreka pravico do svobode gibanja in do zasebnega in družinskega življenja. Pobudniki menijo, da bi vlada lahko preprečevala širjenje bolezni z vzpostavitvijo učinkovitega testiranja in karanten.