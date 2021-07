Hojs in izjava o svinjah: tako odgovarja evropski komisar

Še vedno prah dviguje izjava notranjega ministra, ki je v petek na informativnem sestanku za bruseljske novinarje ob začetku predsedovanja Svetu EU povzročil zmedo z izjavo »ne meči biserov med svinje«. Z njo se je sprva odzval na incident z rumenimi jopiči na protivladnih protestih v Ljubljani. Ko so ga povprašali, koga je imel v mislih, pa je komentiral, da bi lahko »kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji«. Čeprav je bilo sprva razumljeno, da s tem misli podpredsednika Evropske komisije, ki se ob začetku predsedovanja protestno ni želel fotografirati, je Hojs to kasneje zanikal. Kot se je izkazalo, pa je očitno imel v mislih karevropskega komisarja za krizno upravljanjeHojs je namreč na twitterju delil zapis ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je Lenarčiča obtožil, da je pogojeval odobritev slovenskega načrta za okrevanje, o čemer je sicer poročal portal Nova24 TV. Komisarjiinnaj bi namreč poskušali s pogojevanjem zaustaviti potrditev slovenskega načrta za okrevanje, podprl pa naj bi jih tudi Lenarčič.V Lenarčičevem kabinetu so danes zanikali navedbe. Kot je zapisala njegova tiskovna predstavnica, se komisar »v nobenem trenutku in v nobeni fazi postopka ni zavzemal za pogojevanje ali blokado načrta za okrevanje.«Pri Evropski komisiji so sicer že v odzivu konec tedna pojasnili, da je komisija soglasno sprejela pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 2,5 milijarde evrov. Zagotovili so tudi, da načrtu, ki ga je v Bruselj poslala Slovenija, ni nasprotoval nihče. »Oceno komisije so potrdili po pisnem postopku v četrtek brez nasprotovanja kateregakoli člana komisije,« je zapisala tiskovna predstavnica Evropske komisije glede slovenskega načrta za okrevanje. Ob tem je spomnila, da so evropski komisarji pri sprejemanju odločitev neodvisni in niso vezani na navodila vlade, institucij ali koga drugega.Predsednikje Hojsa pozval, da se opraviči za neprimerne besede, a notranji minister je za RTV Slovenija sporočil, da so bila vsa pojasnila in opravičilo že včeraj posredovani Evropski komisiji, dodatna pojasnila ali opravičila pa da niso potrebna. Ponovil je, da nikogar osebno ni primerjal s svinjo in zagotovo ni imel v mislih Timmermansa.