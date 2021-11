Hojs ima predlog za dva nova praznika: spet brez 2. januarja?

Ob današnjem državnem prazniku – dnevu Rudolfa Maistra je na spletu zaokrožila pobuda, da bi moral biti tudi 23. november, dan, ko praznujemo osvoboditev Štajerske izpod nemškega okupatorja, dela prost dan. Svoje mnenje o tem je podal tudi notranji minister Aleš Hojs.

»2. januar in 2. maj sta državna praznika in dela prosta dneva. Dan Rudolfa Maistra ni dela prost dan. Je alkoholni maček več vreden kot Maribor in Štajerska?« se je na twitterju vprašal Aleksander Hribovšek, predsednik Društva Heraldica Slovenica in avtor spletnega portala o heraldiki in veksilologiji.

Hojs mu je odgovoril, da bi 2. januar morali zamenjati s 6. januarjem, k je sicer pomemben krščanski praznik Treh kraljev. Po njegovem mnenju pa bi bilo smiselno namesto 2. maja za dela prost dan uvesti prav 23. november, dan Rudolfa Maistra.

Svoj zapis na twitterju je pozneje za N1 komentiral, da v tem mandatu tega še ne bodo predlagali, bi se pa bilo treba o tem verjetno pogovoriti v naslednji koalicijski pogodbi. Dodal je, da 2. januarja ne praznujejo skoraj nikjer, prav tako ne 2. maja.