Hojs danes na zaslišanje zaradi tvita

Aleš Hojs je zaslišanje napovedal ob video soočenju z evropskim poslancem iz vrst LMŠ Klemenom Grošljem na portalu N1. »Očitno policija razume stvari, tako kot gospod Grošelj oziroma stranka LMŠ. Če pa jih ne razume tako, pa dobi usmeritve od te stranke, koga je treba blatiti, diskreditirati in nazadnje tudi zaslišati,« je v oddaji dejal Hojs.



Hojs je sicer v tvitu komentiral incident z rumenimi jopiči na protivladnih protestih v Ljubljani z besedami »ne meči biserov med svinje«. Na vprašanja o zapisu je pozneje odgovarjal tudi pred tujimi novinarji, ki so v Sloveniji poročali o začetku predsedovanja Svetu Evropske unije. Pojasnjeval je, da ni nobenega posameznika imenoval za prašiča, da pa bi lahko po tem, kar je slišal, nekoga označil za svinjo. In da ta oseba ni na Prešernovem trgu (kjer so bili protesti), ampak »sedi visoko v birokraciji EU«.



Novinarji so posumili, da s tem misli podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, a je Hojs to kasneje zanikal. Ne glede na to pa je izjava dvignila kar nekaj prahu. Predsednik republike Borut Pahor je ocenil, da je bila izjava ministra nevredna položaja, ki ga ta zaseda. Po njegovih besedah bi moral Hojs poiskati način, da se opraviči. V Evropski komisiji so pozneje prejeli pojasnilo predstavnika slovenske administracije o tem, da te izjave niso bile uperjene proti nikomur v Evropski komisiji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: