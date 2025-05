Hojs bi takoj kopiral Trumpa: »Tudi zdravila od Krke so v Beogradu cenejša kot doma«

Predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo podpisal izvršni ukaz o omejitvi cen zdravil na recept in farmacevtskih izdelkov po najnižji ceni, ki je na voljo v kateri koli drugi državi.

Donald Trump. FOTO: Kent Nishimura Reuters

»Naša država bo končno obravnavana pošteno in stroški zdravstvenega varstva naših državljanov se bodo zmanjšali za številke, o katerih prej nikoli niste niti pomislili. Poleg vsega drugega bodo Združene države prihranile na trilijone dolarjev,« je Trump zapisal v objavi na svojem omrežju Truth Social. Ob tem je poudaril: «Cene zdravil na recept in farmacevtskih izdelkov se bodo skoraj takoj znižale za 30 do 80 %. Zvišale se bodo po vsem svetu, da bi se izenačile in prvič po mnogih letih prinesle pravičnost Ameriki.«

Janšev notranji minister navdušen nad Trumpovo potezo

Ob Trumpovi objavi oziroma izvršnim ukazom se je navdušeno oglasil Janšev notranji minister. Aleš Hojs je tako na omrežju X razložil: »Nekaj podobnega bi bilo treba narediti v Sloveniji. Razbiti monopole farmacevtske stroke in lekarn, zavodu za zdravstveno zavarovanje maksimalizirati cene zdravil, posebej generikov, in omogočiti konkurenco. Praktično vsa zdravila, tudi Krke, so v Beogradu cenejša kot doma.«