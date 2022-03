Hodili do najstarejše mežnarije

Skoraj dve leti je minilo, odkar so tudi članice in člani Društva upokojencev Benedikt morali večinoma prekiniti svoje aktivnosti, med katerimi so še posebno priljubljeni rekreacija, pohodi in druženja.

Nazdravili so na terasi Vinogradniškega društva pri Treh kraljih.

Pohodnice in pohodniki DU Benedikt so se zdaj končno spet lahko zbrali ter začeli svoje priljubljene pohode po okolici. Vodja te sekcije Milan Kocuvan, ki je že desetletja zaljubljen v planinstvo in pohodništvo, je opisal: »Skozi Benedikt, Obrat in Trotkovo smo šli do kleti Društva vinogradnikov Benedikt, ki je v Svetih Treh Kraljih. Tam nas je pričakal Janez (kletar Huber, op. p.) in nam postregel s kozarčkom izbranega vina. Med degustacijo sta nas prišla pozdravit župan (Milan Repič) in župnik (Marjan Rola).

V društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 1988, je 305 članic in članov.

Pred odhodom smo si ogledali še staro mežnarijo, ki spada med najstarejše zidane objekte v Sloveniji in po obnovi postaja protokolarni objekt občine,« je povedal vodja pohoda Kocuvan. Prvega pohoda se je udeležilo 16 pohodnic in pohodnikov, prehodili so 6 km.