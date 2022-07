Hobotnice že pri nedonošenčkih

Pred kratkim je na oddelku za intenzivno nego in terapijo novorojencev v ljubljanski porodnišnici v sklopu dobrodelnega projekta Hobotnica MiniMaks, katerega pobudnica je Mihela Vajda Ščap iz Lendave, potekala krajša slovesnost, na kateri so predali prvi set tridesetih kompletov za mamice in nedonošenčke. Sredstva za izvedbo so v celoti zbrana z donacijami, projekt pa poganja prostovoljno delo številnih ljudi.

Prezgodnji porod je za vsako mamico izjemno ranljivo in čustveno obdobje, kar je v lanskem letu izkusila tudi Mihela Vajda Ščap. S svojim prezgodaj rojenim sinčkom Maksom je v ljubljanski porodnišnici preživela kar tri mesece. V času bivanja nedonošenčkov in mamic v porodnišnici za otroke skrbi izjemno osebje, mamice pa razveselijo z majhnimi pozornostmi za otroke. Izhajajoč iz lastne izkušnje je Mihela dobila idejo: obdariti jih z unikatnimi kompleti tunike za mamico in pajaca za otroka, ki s prepoznavno kvačkano hobotnico ponazarja vez med njima.

Mihela v družbi osebja oddelka intenzivne nege in terapije novorojencev

»Vemo, da na tem oddelku ljubljanske porodnišnice potekajo veliki projekti, s katerimi rešujejo življenja, izboljšujejo možnosti zdravljenja in poskrbijo za udobje bivanja novorojenčkov in mamic. Naš projekt je v primerjavi s temi pomembnimi res 'mini', a hkrati 'maksi', saj je delan z velikim srcem,« je ob predaji kompletov povedala Mihela.

Ob prevzemu kompletov na oddelku intenzivne nege in terapije novorojencev je v imenu srčnega osebja projekt pozdravila vodja in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom dr. Lilijana Kornhauser Cerar: »Presenetil nas je izjemen odziv na projekt iz celotne Slovenije, ne samo iz Pomurja, od koder je doma Mihela. Ni pogosto, da mame pokažejo hvaležnost za življenje svojega otroka tudi na ta način. Verjamem pa, da bodo v naslednjih tednih dogodki, ko bomo to darovali mamicam, še bolj ganljivi.«

Kompleti Hobotnice MiniMaks FOTO: Anže Petkovšek

Stroški za izdelavo kompletov so v celoti pokriti z donacijami pod okriljem Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. Zbrali pa so nekaj več kot 5500 evrov. »Ob začetku projekta smo si zastavili cilj, da zberemo dovolj sredstev za vsaj 30 kompletov, kot je naenkrat največ nedonošenčkov na enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev v ljubljanski porodnišnici. Vesela sem, da smo ta cilj presegli in bomo tako lahko s kompleti MiniMaks obdarili več mamic in nedonošenčkov. Iskrena hvala vsem posameznikom, ki so prispevali sredstva, podjetjem in Lions klubu Ljubljana Iliria za njihove velikodušne donacije ter vsem, ki prostovoljno pomagajo pri izvedbi projekta,« je še dodala Mihela.