Hladna prha za ministrico: najprej so jo povabili, zdaj je tam nezaželena

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v teh dneh doživela neprijetno presenečenje. Kot so poročali v oddaji Svet na kanalu A, jo je županja Lukovice Olga Vrankar najprej povabila kot osrednjo govorko na občinsko proslavo pred kulturnim praznikom, a si je nato premislila.

»Žal se je politična razdeljenost iz vsakodnevne politike prenesla še na praznovanje državnih in drugih praznikov, kar je izredno zaskrbljujoče,« je v pismu ministrici za kulturo Asti Vrečko zapisala županja in dodala, da naj bi bile v ozadju ministričine odločitve, ki niso povšeči nekaterim političnim strankam na državnem nivoju.

Ministrica: Žal mi je, da je bila županja izpostavljena pritiskom

Na dogajanje se je na Twitterju odzvala tudi ministrica. »Glede proslave ob kulturnem prazniku v Lukovici, naj povem, da odločitev občine spoštujem in mi je iskreno žal, da je bila županja, ki me je prijazno povabila na proslavo, tovrstnim pritiskom izpostavljena,« je zapisala Vrečko in dodala: »8. februar je dan, ko počastimo kulturo in umetnost, se zahvalimo vsem, ki ju ustvarjajo tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni. Žalosti me, da nekateri odločitev za združitev muzejev zlorabljajo za ideološki boj, celo na lokalni proslavi v počastitev kulturnega praznika.«