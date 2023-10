Prihaja vremenski preobrat

»Po včerajšnjem prehodu hladne vremenske fronte smo se danes zbudili v sveže jutro. Na več postajah smo prvič v letošnji jeseni izmerili temperature pod 0 stopinj Celzija,« so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Najnižje temperature so izmerili na Kredarici, kjer so se spustile kar 8,9 stopinje pod ničlo. Na Kaninu je bilo 5,8 stopinje pod ničlo, na Uršlji gori 4,2 stopinje pod ničlo.

Danes bo sicer večinoma sončno, a precej sveže: najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo precej podobno: po nižinah bo zjutraj megleno, termometri pa bodo zjutraj kazali od –1 do 3, ob morju okoli 6. Čez dan se bo ogrelo od 10 do 13, na Goriškem in ob morju bodo imeli okoli 17 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno oblačno, popoldne in zvečer pa bo ponekod na zahodu rahlo deževalo. Tudi četrtek bo oblačen, marsikje po državi precej moker. A imamo tudi dobro novico: spet bo topleje.

Proti koncu delovnega tedna bodo temperature ponekod čez dan skočile krepko čez 20 stopinj Celzija, ob morju jih bodo imeli celo 25. Tudi jutra bodo toplejša: marsikje po državi bodo najnižje dnevne temperature za deset stopinj in več višje.

Kako dolgo bo takšno vreme vztrajalo, pa bomo še videli.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.