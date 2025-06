Hladen tuš za Pirc Musarjevo! Njena kandidatka pogorela in ostala brez podpore

Kandidatka za novo varuhinjo človekovih pravic Dijana Možina Zupanc je z 53 glasovi za in 6 glasovi proti v DZ ostala brez zadostne podpore za imenovanje na to funkcijo. Podprli so jo poslanci koalicije, poslanca narodnih skupnosti in samostojni poslanec Dejan Kaloh. Za izvolitev bi kandidatko moralo podpreti najmanj 60 poslancev.

Proti je glasovalo pet poslancev NSi in poslanec SDS Andrej Kosi. Vzdržani so bili štirje poslanci iz vrst SDS, NSi in poslanske skupine nepovezanih poslancev. Večina opozicijskih poslancev je bila ob glasovanju sicer v dvorani, a niso prijavili prisotnosti.

Dosedanjo namestnico varuha človekovih pravic je na mesto varuhinje predlagala predsednica republike Nataša Pirc Musar po več kot šestih krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci.

Nadaljnje iskanje novega kandidata ali kandidatke bo zahtevno

Potrebne dvotretjinske poslanske podpore sicer kandidatka pred glasovanjem ni imela zagotovljene. Na tiste, ki niso izrazili nobenih konkretnih strokovnih ali drugih utemeljenih zadržkov glede kandidatkine primernosti, je predsednica naslovila »spoštljiv apel, da do glasovanja ponovno razmislijo in jo ob upoštevanju vseh dejstev podprejo«.

Kasneje se je oglasila tudi Pirc Musarjeva: »Obžalujem, da je državni zbor

zavrnil predlog za imenovanje dr. Dijane Možina Zupanc za varuhinjo človekovih pravic. Spoštujem voljo poslank in poslancev in se zahvaljujem tistim, ki so predlog podprli. Nadaljnje iskanje novega kandidata ali kandidatke bo zahtevno.«

Dijana Možina Zupanc bo delo nadaljevala kot namestnica varuha

Dijana Možina Zupanc, ki v DZ ni prejela zadostne podpore za imenovanje, v izidu glasovanja ne vidi nezaupnice. Je pa to ogledalo odnosa do neodvisnih institucij in človekovih pravic, ki očitno niso dovolj visoko na lestvici političnih prioritet, je ocenila. Svoje delo bo nadaljevala kot namestnica varuha.