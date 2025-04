Hkrati poslanec in prokurist v zobozdravstvenem podjetju, KPK naj mu pove, »kaj mu je v tem trenutku storiti«

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je v izjavi za medije dejala, da se bo poslanec Miroslav Gregorič sam obrnil na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in zaprosil za mnenje, »kaj mu je v tem trenutku storiti«. Na KPK njegovega zaprosila še niso prejeli, sami pa nimajo podlage za uvedbo postopka, so sporočili.

Hkrati poslanec in prokurist v zobozdravstvenem podjetju

Poslanec Gregorič je bil namreč do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, a tega ni prijavil pristojnim institucijam - ne DZ, ne KPK, je poročala Televizija Slovenija (TVS). Sam trdi, da se tega, ali je dejavnost prijavil, ne spomni, KPK pa je opozorila, da sta funkciji nezdružljivi.

Poslančeva hči ima v Ljubljani zobozdravstveno ordinacijo s koncesijo, ki je v lasti podjetja Cyclopet. Podjetje je Miroslav Gregorič ustanovil leta 2003, leta 2012 ga je predal svoji ženi, ta pa leta 2018 njuni hčeri. A je poslanec Gibanja Svoboda vse do 6. januarja letos ostal prokurist, torej pravni zastopnik podjetja.

V poslanski skupini so se o tem pogovorili, je dejala Avšič Bogovičeva, Gregorič pa da jim je pojasnil svojo situacijo. Počakali bodo, da KPK v skladu s pristojnostmi odloči o zadevi. »Čakamo na dodatna pojasnila, verjamem pa tudi, da človek kdaj kaj pozabi narediti in lahko, ko to ugotovi, zadevo sanira,« je dejala.

V Svobodi odstopa ne pričakujejo

V Svobodi so njegovo odločitev, da za mnenje zaprosi KPK, sprejeli z zadovoljstvom. Nezdružljivost funkcij poslancev je sicer primarno urejena v zakonu o poslancih. Na KPK so poudarili, da se od poslancev kot najvišjih predstavnikov oblasti upravičeno pričakuje, da poznajo zakonske določbe in ravnajo v skladu z njimi. »Ravnanje poslanca v tem primeru je vsekakor slabo sporočilo javnosti in ne krepi zaupanja v delovanje javnega sektorja. Vprašanje odstopa pa je vprašanje za vsakega posameznika oziroma njegovo poslansko skupino,« so zapisali na KPK.

Kot vodja poslanske skupine Avšič Bogovič ne pričakuje Gregoričevega odstopa. »Pustimo, da se zadeva razišče, pa bomo videli, če je res kaj takšnega storil, da bi bilo treba prevzeti odgovornost z odstopom,« je dejala. Po njenem mnenju Gregoričevo ravnanje ni črni madež za stranko ali koalicijo, tudi ne za sprejemanje zakona o zdravstveni dejavnosti. Gregorič pa bo ravnal »samoiniciativno, proaktivno, da ta črn madež spere, tako s sebe kot s stranke«, je zagotovila.

Poslanci bodo namreč v sredo glasovali o predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti, v četrtkovi razpravi pa je bilo slišati številna nasprotujoča si stališča o koalicijskem določilu, ki predvideva neprofitnost koncesionarjev pri opravljanju javnih zdravstvenih storitev. K ponovnem razmisleku o tem določilu sta koalicijske poslance pozvala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za finance Klemen Boštjančič. Z njunim stališčem pa se je strinjal tudi Gregorič.