Hitro na bencinsko črpalko! Obeta se nam še ena podražitev bencina in dizla

Cene bencina in dizla bodo v torek očitno višje kot zdaj. Predpostavka izhaja iz analize cen gibanja goriv na mediteranskih trgih časnika Moje finance. To se bo namreč zgodilo, če vlada ne zareže v marže in trošarine. Nova regulirana cena bencina bo po pričakovanjih časnika v torek prvič po lanskem oktobru višja od 1,54 evra.

»Iz formule izhaja napoved rasti cene za nekaj več kot dva centa. Pritisk na žepe lastnikov bencinskih vozil bo tako še naprej za spoznanje višji, kot je veljalo za večji del lanskega leta, a še vedno nižji kot konec lanskega septembra,« so zapisali. Takrat je liter bencina dosegel najvišjo ceno v zadnjem letu dni, in sicer 1,588 evra, pred letom dni pa je liter bencina stal približno 1,42 evra.