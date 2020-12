Hitri testi drugi dan odkrili manj okužb

Seznam krajev, kjer so ali bodo testiranja

V Ljubljani smo pripravili dve lokaciji testiranja s hitrimi testi. Na Kongresnem trgu se množično testiranje začne danes, 22. 12. 2020 od 8. do 17. ure in bo potekalo tudi 23. 12. 2020 in 24. 12. 2020. V Vilharjevem podhodu bo testiranje omogočeno jutri, 23. 12. 2020 od 10. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 10. do 15. ure.



V Mariboru bo testiranje s hitrimi testi mogoče pri dvorani Tabor ("drive-in" način), potekalo pa bo 23. 12. 2020 od 8. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 8. do 15. ure.



V Celju bo množično testiranje organizirano v dvorani Golovec 22. 12. 2020 od 10. do 17. ure, 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.



V Novem mestu množično testiranje poteka v avli Kulturnega centra Janeza Trdine 22. 12. 2020 od 10. do 17. ure, 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.



V Murski Soboti bo množično testiranje organizirano v drevoredu Marina Lutra 22. 12. 2020 od 11. do 17. ure, 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od. 9. do 13. ure.



Na Ptuju bo množično testiranje omogočeno na parkirišču pred Zdravstvenim domom Ptuj 22., 23. in 24. 12. 2020 vsak dan od 9. do 17. ure.



V Novi Gorici bo testiranje s hitrimi testi bo organizirano na Kidričevi cesti 7 v "drive in" obliki 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.



V Velenju se bo mogoče testirati na Titovem trgu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.



V Sevnici bodo testirali v Zdravstvenem domu 22. 12. 2020 od 12. do 17. ure in 23. 12. 2020 od 9. do 15. ure ter 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.



V Lenartu se bo mogoče tudi s hitrimi testi testirati na covid-19 točki pred Zdravstvenim domom 22. , 23. in 24. 12. 2020 od 8. do 15. ure.

V Lenartu bo organizirana tudi mobilna enota, ki bo testirala 23. 12. 2020 na parkirišču pred Sparom od 8. do 10. ure, na parkirišču pred Supermarketom Mercator od 10. do 12. ure, na parkirišču pred Supermarketom Spar od 12. do 15. ure, 24. 12. 2020 pa od 8. do 10. ure v središču Lenart.



V Kranju v šotoru na Slovenskem trgu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure, 24. 12. od 9. do 15. ure ter 28., 29., 30. in 31. 12. 2020 od 9. do 17. ure.



V Kostanjevici bo testiranje možno v Zdravstvenem domu Kostanjevica 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Brežicah bo organizirano testiranje v Zdravstvenem domu Brežice 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Krškem bo testiranje organizirano v Zdravstvenem domu Krško 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Kidričevem bo testiranje organizirano v Zdravstvenem domu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Rušah bo testiranje organizirano v Zdravstvenem domu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Svetem Juriju ob Ščavnici bo organizirano v Kulturnem in upravnem središču na naslovu Videm 14 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Vidmu v Športnem objektu Videm bo potekalo 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Račah bo testiranje organizirano v Gradu Rače 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Pesnici bo testiranje organizirano v Kulturni dvorani Pesnica –VKPTC 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Šentilju bo testiranje organizirano v kulturnem domu Šentilj 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.



V Slovenj Gradcu bo 26. 12. 2020 od 9. do 17. ure množično testiranje s hitrimi testi organizirano v športni dvorani.



V Kopru na parkirišču nogometnega stadiona ("drive-in" oblika) 28. in 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.



V Slovenski Bistrici bo množično testiranje omogočeno na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulica 35 ("drive-in" oblika) 24. 12. 2020 od 9. ure do 15. ure ter po novoletnih praznikih 4. in 5. 1. 2020 od 8. do 17. ure.

Na množičnih testiranjih so danes do 15. ure opravili 2.534 hitrih testov. Odkrili so 169 okužb z novim koronavirusom, so sporočili z ministrstva za zdravje. Delež pozitivnih testov je tako znašal 6,7 odstotka.Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi se je v večini mestnih občin ter v Lenartu in Sevnici začelo v torek. Zanimanja za brezplačno testiranje, na katerega se ni treba predhodno naročiti, je bilo že prvi dan med prebivalci precej. V torek so do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih, pozitivnih je bilo 142 oz. 10,3 odstotka.Testiranje so danes razširili še na nekatere druge kraje. Z ministrstva, na katerega se danes obračajo predstavniki več lokalnih skupnosti in prebivalci, ki bi se želeli testirati s hitrimi testi v svojem kraju, sporočajo, da se množično testiranje izvaja v vseh mestnih občinah in v drugih krajih na ogroženih območjih na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Ob upoštevanju epidemioloških razmer in izkušenj bomo v nadaljnjih korakih množično testiranje organizirali po presoji in glede na potrebe,« so zapisali na spletni strani.Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Rezultat testa je sicer znan v približno 15 minutah, posameznik pa je o rezultatu izvida obveščen s SMS-sporočilom.Tisti, ki bodo na množičnem testiranju s hitrimi testi prejeli negativen rezultat, med prazniki ne smejo opustiti predpisanih zaščitnih ukrepov, pozivajo pristojni. Ljudje z znaki bolezni naj za testiranje pokličejo zdravnika.