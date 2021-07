Hitra akcija na Viču, ena oseba pristala v karanteni

Danes okoli 8.30 so policiste obvestili, da je bila pri pregledu pošte v enem izmed podjetij na območju Viča odkrita sumljiva pošiljka, iz katere se je usul prah.



»Posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete bodo snov analizirali. Oseba, ki je bila izpostavljena pri odpiranju pisemske pošiljke, ostaja do zaključka analize v karanteni,« so sporočili iz PU Ljubljana, od koder bodo rezultate analize prahu sporočili naknadno.

