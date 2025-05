Hitlerjev človek za izbris Slovencev, ki je pobegnil roki pravice

Avstrijski zgodovinar Stefan Karner je napisal prvo celovito biografijo enega najvplivnejših gauleiterjev nacističnega rajha Sigfrieda Uiberreitherja, šefa civilne uprave takratne nemške Spodnje Štajerske, pod katero je spadal tudi del Slovenije. Monografija z naslovom Gauleiter Uiberreither: Dvojno življenje (Zwei Leben) je bila razprodana kmalu po izidu, zato je v tisku že druga izdaja.

40 LET je živel z novo identiteto.

Uiberreitherju je uspelo, da se je 40 let skrival pod lažnim imenom in identiteto. Veljal je za Hitlerjevo podaljšano roko, na slovenskem Štajerskem pa je bil odgovoren za brutalno germanizacijsko politiko. Bil je skrajno nasilen in je še v zadnjih dneh vojne ukazal številne usmrtitve. V govoru ob prevzemu oblasti v Mariboru je, na primer, v začetku aprila 1941 dejal: »Mi bomo to deželo naredili tako, da bo prostor samo za Nemce in Štajerce, ki so se desetletja zvesto in tovariško z ramo ob rami borili z rojaki in ki so si v zadnjih desetletjih z vsem srcem želeli priključitev Nemčiji. Vse drugo, tega ne prikrivam, mora ven!«

Eden najhujših vojnih zločincev je v miru živel v Nemčiji. FOTO: Nemški zvezni arhiv

Po vojni, leta 1945, so ga v avstrijskem kraju Murau aretirali britanski zavezniki, pozneje je bil v Nürnbergu na znamenitem procesu priča obrambe. Zaprt je bil v nekdanjem koncentracijskem taborišču Dachau, od tam je dve leti kasneje pobegnil, ker naj bi izvedel, da ga nameravajo izročiti Jugoslaviji in kazensko preganjati. Kot vojni zločinec na begu si je ustvaril novo identiteto kot Friedrich Schönharting v nemškem Sindelfingenu; tam je ustanovil podjetje in z družino nemoteno živel vse do smrti leta 1984.

Knjiga Stefana Karnerja je kmalu po izidu pošla. FOTO: Slovenski tednik

Kot je v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF povedal Karner, eden najuglednejših avstrijskih zgodovinarjev, je Uiberreither lahko preprosto izginil iz Dachaua le zato, ker je imel v povojnem obdobju zaščitnike. Med njimi so bili po njegovem mnenju tudi nemška tajna služba in ZDA, v zameno pa naj bi slednjim predal znanstvene raziskave njegovega tasta Alfreda Lotharja Wegenerja o Grenlandiji, kjer so imele ZDA že tedaj strateške interese.

Ugledni avstrijski zgodovinar ocenjuje, da na podlagi ohranjenih dokumentov ni dokazov, da bi Uiberreither obžaloval svoja dejanja, ga je bilo pa v zadnjih letih življenja zelo strah smrti.