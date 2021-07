Hišni prag ima na cesti (FOTO)

Posnetek tovornjaka, ki pelje tik ob hiši. FOTO: Oste Bakal

Zadeva na sodišču

Upokojenčev dom je neposredno ob prometnici. FOTO: Oste Bakal

Ob pogledu na lepote čudovite izletniške in romarske Ptujske Gore bi si človek mislil, da tukaj ni nobenih težav in se lahko samo nadihaš čistega zraka in se napolniš s pozitivno energijo. Žal še zdaleč ni tako, na kar nas je opozoril domačin, prepričan, da nepotrebne težave in zaplete povzroča lokalna skupnost. Poklicni voznik, ki je v delovni dobi prevozil več kot dva milijona kilometrov brez ene same prometne nesreče, si je po upokojitvi zaželel selitve iz Maribora v mirno okolje Ptujske Gore. Zagledal se je v hišo in leta 2003 se je s partnericoin sinomsem tudi preselil.Županja Majšperkanaj bi mu zagotovila, da okrog njegove hiše ne bo novih gradenj in s tem tudi prometa ne. A zgrajenih je bilo nekaj hiš, ob tem se je tudi promet močno povečal, zlasti ko so javno pot mimo njega asfaltirali. »Težava je predvsem v tem, da mimo naše hiše nekoč ni bilo ceste oziroma bi morala biti vsaj pet metrov stran. Zdaj pa je pravzaprav vedno hitrejša cesta, z vedno več prometa, poleg osebnih vozil so tu traktorji, štirikolesniki, motorji, tudi tovornjaki. In zamislite si, kako je varno, če skozi vrata stopiš na prag in si že na prometni cesti, ki je bila nekoč zgolj poljska oziroma gozdna pot. Nihče, ki tega ne doživi, si ne more predstavljati, v kakšni nevarnosti živimo,« nam je razlagal Pepelnik, ki ne more razumeti, da je narobe, če si želi zgolj, da bi občina ob njegovi hiši postavila hitrostne ovire. Ima tudi videoposnetke, s katerih je vidno, da večina voznikov mimo pelje vsaj 50–60 km/h, če ne še hitreje.Prometni inšpektor PU Maribor mag.je Občini Majšperk podal predlog za postavitev predpisanih naprav in ukrepov za umirjanje prometa na tej cesti s pripadajočo predpisano prometno signalizacijo. Podobno je že pred nekaj leti razmišljal občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, toda županji naj za to ne bi bilo mar, je povedal Pepelnik. »Kvečjemu na občini lažejo in krivdo valijo na druge, torej name. Ne vem, kdo bi bil kriv, če bi se zgodila kakšna tragedija,« je bil oster Pepelnik, ki že resno razmišlja o prodaji premoženja na Ptujski Gori.Z Občine so nam sporočili, da je sporna cesta tam že vsaj 50 let. »Gospod Pepelnik je kupil hišo leta 2004, mimo nje je pred njegovim pragom potekala obstoječa cesta. Občina Majšperk jo je po svojem nastanku prevzela v občinsko kategorizacijo in jo vzdrževala kot občinsko javno pot, ki pa je potekala po zasebnih parcelah. Gospod Pepelnik je bil med pobudniki s preostalimi občani, ki uporabljajo to cesto, da bi jo asfaltirali. Pepelnik se ni več strinjal, da mimo njegove hiše poteka cesta, saj naj bi bile hitrosti na njej velike in je ogroženo njegovo življenje, kljub temu da je leta 2004 kupil hišo ob njej. V dogovoru z njim smo kupili ležeče policaje za umiritev prometa, ko pa smo jih pripeljali na montažo, se z njimi ni več strinjal. Cesto je zaprl z zapornico in s tem ogrožal uporabnike. Na postopek ureditve lastništva je podal pritožbo, zato je zadeva predana sodišču,« sta z Občine Majšperk še odgovorila županja Darinka Fakin in direktor občinske uprave. Na to pa Pepelnik pokaže prav dopis Matica Šinkovca z maja lani, v katerem je ta zapisal: »Hitrostnih ovir na javne poti ne postavljamo!«