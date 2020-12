Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki prinaša vsebinske spremembe na več področjih, predvsem tistih, ki zadevajo najranljivejše skupine posameznikov. Predlog med drugim izloča hišne živali iz izvršbe, spremembe pa se nanašajo tudi na področje družinske izvršbe in preložitve odvzema doma.



S predlagano novelo se uresničuje lanska ustavna odločba, s katero je bilo naloženo, da se v primeru izvršbe na stanovanjske nepremičnine, ki so dolžnikov dom, sodnikom omogoči, da v konkretnih primerih najdejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika. Sodnik bo po sprejetju novele lahko odločil, da se z izvršbo nekaj časa počaka, če meni, da dolžniku v danem trenutku posebne okoliščine, kljub njegovim prizadevanjem, niso dovolile, da najde drugi dom.



Hkrati novela daje vzvode za celostno razrešitev situacije, saj omogoča vključitev podpornih socialnovarstvenih organizacij, da se v primeru takšnih izvršb čim prej seznanijo z dolžnikovo situacijo in poskušajo razrešiti vir problema - torej dolžniku pomagati rešiti njegovo bivanjsko stisko in hkrati zagotoviti, da tudi upnik pride do svojega poplačila oziroma nepremičnine.

Hišne živali iz izvršbe izločene

Novosti se obetajo tudi na področju varstva potrošnikov, in sicer vlada predlaga, da se izvršba ne sme nadaljevati v primerih, ko potrošnik uveljavlja neveljavnost notarskega zapisa. Morebitno nadaljevanje izvršbe je mogoče šele po odločitvi sodišča glede tega vprašanja.



Hišne živali bodo po novem izvzete iz izvršbe, predlog pa je povezan z nedavno spremembo stvarnopravnega zakonika in definicijo živali. "Menimo, da hišne živali ne morejo biti obravnavane kot stvar, ki je lahko predmet rubeža in prisilne prodaje. Upoštevati je namreč treba odnos lastnika do živali in obratno," so pojasnili.