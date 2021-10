Hišna preiskava pri Počivalšku: vnaprej obveščen, da prihajajo, našli naj bi celo navodila?!

Pred več kot letom, 30. junija 2020, so ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku na vrata potrkali preiskovalci in izvedli hišno preiskavo. Na današnji preiskovalni komisiji državnega zbora o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov (imenujejo jo tudi Medvedova komisija, saj ji je predseduje Rudi Medved) so zaslišali nekatere priče, med njimi tudi vodjo preiskav na NPU Igorja Kekca. Ta je potrdila, da so ugotovili, da je bil minister o preiskavah vnaprej obveščen, poroča 24ur.com. Ker gre za predkazenski postopek, o tem ni mogel povedati več.

Sledilo je tudi vprašanje, ali drži, da so pri ministru našli listek z navodili, kako ravnati v primeru hišne preiskave, a tega ni zanikal niti potrdil. Razkril pa je, da minister svojega mobilnega telefona ni želel sam odkleniti, zato je bila pridobljena odredba sodišča, telefon pa je bil poslan v tujino na odklepanje: »Telefon je bil odklenjen in, kolikor vem, je tudi prišel nazaj.

​