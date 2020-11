Hiša jim je zgorela tik pred vselitvijo

Opustošenje

Gorela kot bakla

Pomagajmo petčlanski družini



Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Šadl-Kolbl iz Murske Sobote, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Šadl-Kolblove, sklicna številka 7238. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Imeli so težave še z vodo.

Gasilci je niso mogli rešiti.

Mlada družina iz prekmurske prestolnice,inter njuni otroci, dveletni, šestletniin osemletna, nikoli ne bo pozabila tragičnega poznooktobrskega ponedeljka, ko so ostali brez hiše. To so blizu mestnega središča z lastnimi rokami in ob vztrajnem odrekanju gradili že dolgih sedem let in se zato toliko bolj veselili bližajočega se januarja, ko bi se vanjo naposled vselili. Toda njihove sanje in nestrpno pričakovanje so usodnega dne zgoreli v ognjeni ujmi.»Policijska uprava Murska Sobota je bila ob 14.18 obveščena o požaru na stanovanjski hiši v Kroški ulici v Murski Soboti. Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom kraja dogodka je bilo ugotovljeno, da je izbruhnil v notranjosti hiše, od koder se je razširil. Policisti z zbiranjem obvestil proučujemo možne vzroke. Tuja krivda je izključena,« je takrat sporočila tiskovna predstavnica PU Murska SobotaHiša, velika 350 kvadratnih metrov, je gorela kot bakla, tem bolj, ker sta jo Matej in Sanja gradila iz naravnih materialov, lesa, slame in gline, da bi bila čim bolj do okolja in zdravja prijazna. Vso energijo in denar sta vlagala vanjo, samo Matej je na gradbišču prebil tisoče ur, pri delu pa so pomagali tudi otroci, kolikor so pač lahko – če drugega ne, pri ometavanju sten. Seveda so jim po najboljših močeh z delom in denarjem pomagali tudi Matejevi starši ter Sanjin oče, ki je vešč gradbenih del.Gasilci PGD Bakovci, PGD Rakičan, PGD Černelavci, PGD Ižakovci, PGD Beltinci, PGD Petanjci, PGD Veščica in PGD Murska Sobota so imeli zaradi razbohotenega ognja težko delo, povrhu so imeli težave z dobavo vode. »Gašenje je bilo oteženo, saj zaradi obnove ulice ni bilo hidrantov. Se jim pa srčno zahvaljujemo, da jim je kljub temu uspelo premagati požar do te mere, da ni ogrozil sosednjih objektov. Naše hiše jim žal ni uspelo rešiti, večina je zgorela, kar ni, pa je popolnoma uničeno – tudi vse orodje in gradbeni material za njeno dokončanje,« je skrušeno pripovedovala Sanja Kolbl, a že v naslednjem trenutku trmasto dvignila glavo: »Naša prihodnost, sanje in vsa vložena energija so bile v tistem ponedeljkovem popoldnevu res uničene. A na srečo smo vsi ostali nepoškodovani in se bomo še naprej borili.« Upa, da tudi ob pomoči ljudi dobre volje. Njena sestrapa je dodala: »Sploh ne najdem besed, ko se zgodi taka tragedija. Še toliko težje je, ko se to zgodi tvojim bližnjim. Vsi cilji, vse sanje izginejo v trenutku. Zato vse, ki si to lahko privoščijo, v svojem in njihovem imenu prosim za pomoč.«Ta je seveda več kot potrebna. Škoda je namreč velikanska, neuradna med 150.000 in 200.000 evri. Na pomoč so se odzvale lokalne skupnosti in ustanove, prek Sklada Ivana Krambergerja pa lahko tudi drage bralke in bralci Slovenskih novic pomagate, da bo lučka upanja v teh že predprazničnih tednih še bolj vzplamtela. In da bo na zdaj že očiščenem pogorišču zrasla nova hiša, nov dom, za katerega se tako trudi mlada petčlanska družina Šadl-Kolbl. Ta je zdaj zavetje našla pri Matejevih starših na Krajini tik ob meji z Avstrijo.