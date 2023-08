Razmere na poplavljenih območjih se umirjajo, v strugo se bo vrnila tudi Krka

Hidrološke razmere se po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) umirjajo, v strugo se bo vrnila tudi Krka. Vreme bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo v severni polovici države možne plohe in nevihte. V Zgornji Savinjski dolini bodo prebivalcem Solčave in Luč poskušali zagotoviti elektriko, drugod po Sloveniji se zagotavlja prevoznost cest.

Na Elektru Celje pričakujejo, da bodo lahko danes z začasnimi vodi vzpostavili oskrbo z električno energijo, v torek je bilo namreč v Zgornji Savinjski dolini brez elektrike še 500 odjemalcev. Tudi prevoznost cest bodo pristojni poskušali zagotoviti čim prej.

Prevoznost bodo poskušali zagotoviti tudi za doline Hrastnice, Bodovsko in Sopotnica na Škofjeloškem, ki so bile dlje odrezane od sveta.

Tudi s helikoptersko pomočjo

Čiščenje posledic poplav bodo nadaljevali na Koroškem, kjer prebivalce s hrano in vodo oskrbujejo tudi s helikoptersko pomočjo. Zjutraj bodo na Prevaljah lahko prečkali most, ki ga je zvaril lokalni podjetnik in ki je povezal ločena bregova Meže.

Na Koroški Beli se bo civilna zaščita sestala z zavodom za gozdove, da določijo ukrepe za čiščenje hlodovine in vejevja.

Krka se bo po hidroloških napovedih Arsa danes vrnila v strugo. V prihodnjih dneh se bo vodnatost rek še naprej zmanjševala povsod po državi.

Danes bo delno jasno, več sonca bo v južni Sloveniji, kaže napoved Arsa. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in nevihte. Krajevne plohe se bodo ponekod pojavljale tudi ponoči.

Še vedno pa je mogoče ponuditi pomoč prek aplikacije Poplave2023. Na osmih radijskih postajah bo od 6. do 18. ure potekal dobrodelni maraton Eno srce, ena Slovenija z radijskim voditeljem Denisom Avdićem.