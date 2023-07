Herojsko dejanje: Matjaž med okrevanjem po raku s ponyjem okoli domovine (FOTO)

»Evo ga, že prihaja,« so prvi opazili 62-letnega Matjaža Gomilška, ki je v ponedeljek nekaj po 17. uri sklenil točno 1338 kilometrov dolgo pot okoli Slovenije. Ni je prehodil, ampak jo je prevozil. S kolesom pony. »Zelo sem vesel, ker mi je ta res velik podvig uspel. Za nekatere je to mačji kašelj, saj hodijo na to pot s specialkami in gorskimi kolesi. Jaz sem šel okoli Slovenije s tem malim kolesom, ponyjem,« je ob prihodu v Prilipe streljaj od Brežic in nekaj kilometrov od doma v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem dejal Matjaž.

1338 km dolgo pot je prevozil.

Pot je sklenil pri spomeniku vojne za Slovenijo v Prilipah, kjer je 2. julija 1991 enota 110. jurišnega odreda teritorialne obrambe zaustavila oklepno enoto JLA. Startal je 9. maja v Rigoncah, kjer je 27. junija 1991 umrl Jernej Molan, prva žrtev med teritorialci v vojni za Slovenijo.

Zadnji metri

»Sem veteran vojne za Slovenijo. Ko je bila 30. obletnica vojne, sem bil bolan. Sem se pa zaobljubil: če se pozdravim, grem okoli Slovenije in poskušam obiskati kar se da veliko teh spomenikov, pomnikov dogajanja iz leta 1991,« pojasni Matjaž, ki okreva po raku. »Še vedno sem bolnik, še vedno hodim v Ljubljano po aplikacije. Za zdaj so me pozdravili, so mi pa zdravniki dejali, da me pozdravijo do konca.«

Če se pozdravim, grem okoli Slovenije in poskušam obiskati kar se da veliko pomnikov dogajanja iz leta 1991.

Za otroke

Nekaj dni po startu maja ga je ustavilo deževje. Ko se je vse zlilo z neba, je nadaljeval, kjer je končal. Vmes je imel še nekaj premora, saj je moral domov, ker je dobil priznanje Mestne občine Krško, s ponyjem skočil na Vršič na tradicionalni prireditvi Gony Pony pa po zdravila na onkološki inštitut. Podjetje Turna iz Šoštanja mu je dalo na voljo novo promocijsko kolo pony rog bikes.

»Upam, da se mi uresniči želja: da se bo dalo to kolo na dražbo, tako je obljubil direktor podjetja, ki mi ga je posodilo, denar od izkupička pa bi rad poklonil otrokom, ki okrevajo in se rehabilitirajo na Univerzitetnem rehabilitacijskem centru URI Soča,« je Matjaž razkril svoje humane načrte. Poudaril je, da je na poti srečal veliko dobrih ljudi, več kot polovica pa ga je počastila s hrano, pijačo in prenočiščem.

Na zdravje podvigu

Veteran s prijatelji

»Pot je bila lepa in naporna. V Sloveniji je zelo veliko lepih kolesarskih poti,« je dejal na cilju, kjer so ga čakali skoraj dve uri, saj se je prihod zamaknil. »Odpeljal sem se na Trdinov vrh, potem pa se spustil pregloboko na Hrvaško, zato zamuda,« se je skoraj opravičil, za kar pa ni bilo potrebe. Pričakali so ga žena Lidija, brežiški in krški veterani ter številni prijatelji.

Kako naprej? Pravi, da je že šel na Triglav, zdaj je obkrožil Slovenijo. A nove ideje se rojevajo. Za konec je pohvalil še pony, s katerim ni imel težav. Le dvakrat je uporabil orodje – obakrat, da je pomagal drugim. To je Matjaž.