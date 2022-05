Pred dnevi je družba Rocket Labs, ki se ukvarja s hitrim in finančno dostopnim prevozom manjših tovorov v vesolje, potrdila, da jim je uspelo v zraku s helikopterjem ujeti raketo, ko se je ta vračala na Zemljo, projekt pa so poimenovali Gor in spet nazaj. Raketo so sicer kmalu zatem zaradi težav s helikopterjem spustili v ocean, kjer pa ni bila dolgo, izvlekli so jo iz vode ter odpeljali na ladjo, ki jo je čakala v bližini. Čeprav je helikopter raketo zadržal le za krajši čas, gre za velik uspeh. FOTO: Rocket Lab/Reuters Bolj ekonomično Ne glede na omenjene težave helikopterja strokovn...