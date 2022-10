Helfried in Barbara imata naj travnik

V letošnji akciji Naj travnik je sodelovalo 10 lastnikov ali najemnikov, ki površine kosijo v Prosečki vasi, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Križevcih, Lončarovcih, Čepincih, Budincih in Ivanovcih.

Po številu točk sta tretje mesto zasedla dva, in sicer travnik Štefana Malinoviča iz Lončarovcev in Emila Novaka iz Ivanovcev. Drugo mesto je zasedel travnik v lasti Janeza Gašparja iz Čepincev, zmagovalec letošnjega izbora pa je travnik zakoncev Prietl iz Dolencev.

Naj travnike leta 2022 so razglasili na 16. grajskem bazarju.

Tisti, ki ga kosita Helfried in Barbara, je z enim hektarjem velikosti največji med sodelujočimi. Gledano kot celota je res pomemben življenjski prostor za številne vrste, ki rastejo, živijo ali se prehranjujejo na njem; travniške vrste orhidej, domače in divje čebele, metulje mravljiščarje, travniške vrste ptic, kot sta veliki skovik in hribski škrjanec, ter druge.

Zakonca Prietl ga kosita dvakrat na leto in ga ne gnojita, pokošeno travo pa namenjata čredi 10 krav pasme galloway, ki se prosto pasejo okrog njune kmetije. Od leta 2015 je vključen v kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila.