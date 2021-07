Heleni z Novicami ni nikoli dolgčas

Helena Potecin se je razveselila paketa izdelkov Poletje s Slovenskimi novicami.

Najraje prebere astrologijo, preveri planete in horoskope ter kakšen bo dan, potem se loti še drugih vsebin. FOTOGRAFIJI: Marko Feist

Pri Slovenskih novicah smo spet začeli našo nagradno igro, ki vsako poletje razveseli na desetine bralcev: bralke in bralci pošiljajo kupone za nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami, s katerimi se vsak dan vse do devetega avgusta potegujejo za bogat paket izdelkov, v katerem je precej osvežilnih in uporabnih nagrad. To je spoznala tudiz Vrzdenca pri Horjulu, ki sploh ni mogla verjeti, da je naša izžrebanka: »Ne me hecat',« so bile njene prve besede ob našem klicu, da je prejela bogat paket, ki smo ji ga že čez dobro uro pripeljali na dom.Medtem ko smo pred Heleno in njeno hčerkonalagali osvežilne ledene čaje Teekanne in svetlo pitno vodo, zero lubenico, smoothie hruško in limonado Dana Mirna, nam je Helena zaupala, da smo z nagrado prišli prav na prvi dan njene službe po porodniški, Manca pa je bila namenjena k babici, ki ji bo privoščila razvajanje, kot ga lahko samo babice omogočijo svojim vnučkom in vnukinjam. Ko je Helena zagledala nahrbtnik za piknike, v katerem sta bila zvočnik sila kakovostnega izdelovalca JBL ter lična steklenica za vodo, ki jo je priložil Teekanne (na drugi strani pa piknik komplet krožnikov, kozarčkov in pribora), se ji je izvil vzklik navdušenja: »Kaj? Ali res? Dolgčas nam ne bo, ful dobro,« je navdušeno komentirala. In da bo piknik zares pravi, je bil v nahrbtniku še bon za nakup mesa Kamnik (Anton), pa začimbe Kotanyi, od črnega popra in dimljene soli do začimbnih mešanic, s katerimi bo okus na žaru pečenega mesa še boljši.Helena je redna naročnica Novic, ampak odkar ima Manco, ima malce manj časa za prebiranje najbolj priljubljenega slovenskega časopisa, ki ga držite v rokah: »Najraje preberem astrologijo, preverim planete in horoskope, kakšen bo dan, potem pa vse drugo,« pravi ter omeni, da jo zelo pritegnejo zanimivosti in hudomušnosti z zadnje strani časopisa. Sicer pa se zdi, da je nagrada prišla v več kot prave roke: »Nikoli še nisem nič zadela. Sem še več znamk kupila, sem rekla, da bom ves čas igrala.« In še ob slovesu je bilo videti prijeten nasmeh na Heleninem obrazu ob paketu pijač ter piknik nahrbtniku, ki je obenem tudi hladilna torba. Če želite sodelovati, ne pozabite izpolniti in poslati kupona, z malo sreče pri žrebu boste tudi vi dobili poletni paket.